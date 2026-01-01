NZBGet एक उच्च-प्रदर्शन वाला Usenet बाइनरी डाउनलोडर है जिसे C++ में लिखा गया है, जिसे अधिकतम थ्रूपुट और न्यूनतम CPU और मेमोरी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Usenet सर्वर से NZB फ़ाइलें डाउनलोड करता है, PAR2 के साथ अधूरी पोस्ट को ठीक करता है, RAR आर्काइव को अनपैक करता है, और अंतिम फ़ाइलों को पोस्ट-प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट्स या Arr एप्लिकेशन को सौंपता है — यह सब एक रिस्पॉन्सिव वेब UI से होता है जो वस्तुतः किसी भी हार्डवेयर पर चलता है।

एक VPS पर NZBGet को सेल्फ-होस्ट करने से आपके डाउनलोड एक तेज़ नेटवर्क पर 24/7 चलते रहते हैं, जिससे होम PC व्यस्त नहीं होता। यह Sonarr, Radarr, Lidarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है जो अपने REST API के माध्यम से NZB URL सौंपते हैं।