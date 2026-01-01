एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में NZBGet डिप्लॉय करें।
कुशल Usenet बाइनरी डाउनलोडर जो C++ में लिखा गया है, जिसमें एक बेहतरीन वेब यूआई और एक व्यापक ऑटोमेशन इकोसिस्टम है।
NZBGet के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NZBGet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NZBGet एक उच्च-प्रदर्शन वाला Usenet बाइनरी डाउनलोडर है जिसे C++ में लिखा गया है, जिसे अधिकतम थ्रूपुट और न्यूनतम CPU और मेमोरी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Usenet सर्वर से NZB फ़ाइलें डाउनलोड करता है, PAR2 के साथ अधूरी पोस्ट को ठीक करता है, RAR आर्काइव को अनपैक करता है, और अंतिम फ़ाइलों को पोस्ट-प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट्स या Arr एप्लिकेशन को सौंपता है — यह सब एक रिस्पॉन्सिव वेब UI से होता है जो वस्तुतः किसी भी हार्डवेयर पर चलता है।
एक VPS पर NZBGet को सेल्फ-होस्ट करने से आपके डाउनलोड एक तेज़ नेटवर्क पर 24/7 चलते रहते हैं, जिससे होम PC व्यस्त नहीं होता। यह Sonarr, Radarr, Lidarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है जो अपने REST API के माध्यम से NZB URL सौंपते हैं।
NZBGet की मुख्य विशेषताएं
उद्योग-अग्रणी थ्रूपुट
C++ कोडबेस न्यूनतम सीपीयू और मेमोरी ओवरहेड के साथ तेज़ यूज़नेट कनेक्शन को भर देता है, जिससे उसी वीपीएस पर अन्य सेवाओं के लिए जगह बच जाती है।
PAR2 मरम्मत और अनपैक करें
स्वचालित सत्यापन, क्षतिग्रस्त पोस्ट की मरम्मत, और RAR/RAR5 एक्सट्रैक्शन ताकि पूर्ण डाउनलोड आपकी लाइब्रेरी में उपयोग के लिए तैयार हों।
Servarr-तैयार REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, और इसी तरह के उपकरण सुसमर्थित JSON-RPC API के माध्यम से सीधे NZBs सौंपते हैं।
शक्तिशाली पोस्ट-प्रोसेसिंग
प्रत्येक डाउनलोड चरण पर हुक स्क्रिप्ट्स आपको मीडिया लाइब्रेरी स्कैन, सूचनाएं, ट्रांसकोडिंग, या प्रति श्रेणी कोई भी कस्टम वर्कफ़्लो ट्रिगर करने देते हैं।
रिस्पॉन्सिव वेब UI
स्वच्छ ब्राउज़र इंटरफ़ेस जिसमें क्यू प्रबंधन, प्रति-सर्वर आँकड़े और पूर्ण कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस है — यह डेस्कटॉप और मोबाइल पर सुचारू रूप से काम करता है।
आपको NZBGet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।