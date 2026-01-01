Snac2 को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
पोर्टेबल C में लिखा गया न्यूनतम एकल-उपयोगकर्ता ActivityPub सर्वर, नगण्य संसाधन उपयोग के साथ फेडिवर्से में शामिल होने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Snac2 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Snac2 एक न्यूनतम ActivityPub इंस्टेंस है जिसे पोर्टेबल C में लिखा गया है, जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरता नहीं है — सारा डेटा डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होता है। व्यक्तियों और छोटे इंस्टेंस के लिए डिज़ाइन किया गया, यह मास्टोडॉन, प्लेरोमा, पिक्सेल्फ़ेड और व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ फ़ेडरेट करता है, जबकि छोटे VPS इंस्टेंस या सिंगल-बोर्ड कंप्यूटरों पर आराम से चलता है।
Snac2 को सेल्फ-होस्ट करने से आपको फ़ेडिवर्से पर एक व्यक्तिगत पहचान मिलती है, बिना किसी तीसरे पक्ष के इंस्टेंस पर निर्भर किए, जो बंद हो सकते हैं, डीफ़ेडरेट हो सकते हैं, या नीतियां बदल सकते हैं। सिंगल-बाइनरी आर्किटेक्चर, डेटाबेस की कमी और मास्टोडॉन-संगत API Snac2 को विकेन्द्रीकृत सोशल मीडिया में भाग लेने के सबसे हल्के और सबसे रखरखाव योग्य तरीकों में से एक बनाते हैं।
Snac2 की मुख्य विशेषताएं
किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
सभी पोस्ट, फॉलोअर्स और कॉन्फ़िगरेशन डिस्क पर सामान्य फ़ाइलों के रूप में रहते हैं — MySQL या PostgreSQL को अलग से इंस्टॉल करने, ट्यून करने या बैकअप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मास्टोडॉन API संगतता
मौजूदा Mastodon मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स का उपयोग करके, नए टूल्स सीखे बिना पोस्ट करें, टाइमलाइन ब्राउज़ करें और नोटिफिकेशन्स मैनेज करें।
ActivityPub फेडरेशन
Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, और Fediverse में किसी भी अन्य ActivityPub-संगत सर्वर पर उपयोगकर्ताओं को फॉलो करें और उनके साथ इंटरैक्ट करें।
न्यूनतम संसाधन उपयोग
पोर्टेबल C में एक सिंगल स्टैटिक-फ्रेंडली बाइनरी के रूप में लिखा गया, Snac2 कुछ मेगाबाइट RAM में चलता है और लगभग शून्य CPU उपयोग पर निष्क्रिय रहता है।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
कमांड लाइन से एक ही इंस्टेंस पर एक से अधिक अकाउंट होस्ट करें, यह उन परिवारों या छोटे समुदायों के लिए उपयोगी है जो एक VPS साझा कर रहे हैं।
गोपनीयता पर केंद्रित डिज़ाइन
कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई एनालिटिक्स नहीं, कोई थर्ड-पार्टी स्क्रिप्ट नहीं — आपकी टाइमलाइन आपके VPS पर रहती है और आपकी फॉलोअर्स लिस्ट कभी आपके डिस्क से बाहर नहीं जाती।
आपको Snac2 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।