Snac2 एक न्यूनतम ActivityPub इंस्टेंस है जिसे पोर्टेबल C में लिखा गया है, जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरता नहीं है — सारा डेटा डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होता है। व्यक्तियों और छोटे इंस्टेंस के लिए डिज़ाइन किया गया, यह मास्टोडॉन, प्लेरोमा, पिक्सेल्फ़ेड और व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ फ़ेडरेट करता है, जबकि छोटे VPS इंस्टेंस या सिंगल-बोर्ड कंप्यूटरों पर आराम से चलता है।

Snac2 को सेल्फ-होस्ट करने से आपको फ़ेडिवर्से पर एक व्यक्तिगत पहचान मिलती है, बिना किसी तीसरे पक्ष के इंस्टेंस पर निर्भर किए, जो बंद हो सकते हैं, डीफ़ेडरेट हो सकते हैं, या नीतियां बदल सकते हैं। सिंगल-बाइनरी आर्किटेक्चर, डेटाबेस की कमी और मास्टोडॉन-संगत API Snac2 को विकेन्द्रीकृत सोशल मीडिया में भाग लेने के सबसे हल्के और सबसे रखरखाव योग्य तरीकों में से एक बनाते हैं।