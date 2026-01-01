Snac2 पर 69% तक की छूट

Snac2 को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।

पोर्टेबल C में लिखा गया न्यूनतम एकल-उपयोगकर्ता ActivityPub सर्वर, नगण्य संसाधन उपयोग के साथ फेडिवर्से में शामिल होने के लिए।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Snac2 को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।

Snac2 के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Snac2 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Snac2 एक न्यूनतम ActivityPub इंस्टेंस है जिसे पोर्टेबल C में लिखा गया है, जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरता नहीं है — सारा डेटा डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होता है। व्यक्तियों और छोटे इंस्टेंस के लिए डिज़ाइन किया गया, यह मास्टोडॉन, प्लेरोमा, पिक्सेल्फ़ेड और व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ फ़ेडरेट करता है, जबकि छोटे VPS इंस्टेंस या सिंगल-बोर्ड कंप्यूटरों पर आराम से चलता है।

Snac2 को सेल्फ-होस्ट करने से आपको फ़ेडिवर्से पर एक व्यक्तिगत पहचान मिलती है, बिना किसी तीसरे पक्ष के इंस्टेंस पर निर्भर किए, जो बंद हो सकते हैं, डीफ़ेडरेट हो सकते हैं, या नीतियां बदल सकते हैं। सिंगल-बाइनरी आर्किटेक्चर, डेटाबेस की कमी और मास्टोडॉन-संगत API Snac2 को विकेन्द्रीकृत सोशल मीडिया में भाग लेने के सबसे हल्के और सबसे रखरखाव योग्य तरीकों में से एक बनाते हैं।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Snac2 की मुख्य विशेषताएं

किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।

सभी पोस्ट, फॉलोअर्स और कॉन्फ़िगरेशन डिस्क पर सामान्य फ़ाइलों के रूप में रहते हैं — MySQL या PostgreSQL को अलग से इंस्टॉल करने, ट्यून करने या बैकअप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मास्टोडॉन API संगतता

मौजूदा Mastodon मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स का उपयोग करके, नए टूल्स सीखे बिना पोस्ट करें, टाइमलाइन ब्राउज़ करें और नोटिफिकेशन्स मैनेज करें।

ActivityPub फेडरेशन

Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, और Fediverse में किसी भी अन्य ActivityPub-संगत सर्वर पर उपयोगकर्ताओं को फॉलो करें और उनके साथ इंटरैक्ट करें।

न्यूनतम संसाधन उपयोग

पोर्टेबल C में एक सिंगल स्टैटिक-फ्रेंडली बाइनरी के रूप में लिखा गया, Snac2 कुछ मेगाबाइट RAM में चलता है और लगभग शून्य CPU उपयोग पर निष्क्रिय रहता है।

बहु-उपयोगकर्ता समर्थन

कमांड लाइन से एक ही इंस्टेंस पर एक से अधिक अकाउंट होस्ट करें, यह उन परिवारों या छोटे समुदायों के लिए उपयोगी है जो एक VPS साझा कर रहे हैं।

गोपनीयता पर केंद्रित डिज़ाइन

कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई एनालिटिक्स नहीं, कोई थर्ड-पार्टी स्क्रिप्ट नहीं — आपकी टाइमलाइन आपके VPS पर रहती है और आपकी फॉलोअर्स लिस्ट कभी आपके डिस्क से बाहर नहीं जाती।

आपको Snac2 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

Buzz

Buzz

स्व-होस्टेड कार्यक्षेत्र जहाँ मनुष्य और AI एजेंट एक ही कमरे साझा करते हैं।

डिप्लॉय करें
Apache Answer

Apache Answer

टीम ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण के लिए ओपन-सोर्स Q&A प्लेटफॉर्म।

डिप्लॉय करें
Artalk

Artalk

गो बैकएंड और एम्बेड करने योग्य जेएस विजेट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।