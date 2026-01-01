DreamFactory एक ओपन-सोर्स API जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो बिना कोड की एक भी लाइन लिखे, किसी भी डेटाबेस — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, और अन्य — के लिए तुरंत पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड, रोल-प्रोटेक्टेड REST और GraphQL API बनाता है। अपना डेटाबेस कनेक्ट करें, और DreamFactory एक पूर्ण CRUD API जनरेट करता है जिसमें ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग और फील्ड-लेवल ऐक्सेस कंट्रोल इनबिल्ट होते हैं।

अपने VPS पर DreamFactory को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने डेटा और API लेयर का पूरा स्वामित्व मिलता है, बिना किसी प्रति-कॉल मूल्य निर्धारण या वेंडर लॉक-इन के। इस डिप्लॉयमेंट में सिस्टम डेटाबेस के लिए MySQL और हाई-परफॉरमेंस कैशिंग के लिए Redis शामिल है, जो आपको तुरंत एक प्रोडक्शन-रेडी API प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।