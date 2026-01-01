1-क्लिक इंस्टॉलेशन में DreamFactory डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स REST और GraphQL API प्लेटफ़ॉर्म जो बिना कोडिंग के कुछ ही मिनटों में सुरक्षित डेटाबेस API को स्वचालित रूप से जनरेट करता है।
DreamFactory के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DreamFactory के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DreamFactory एक ओपन-सोर्स API जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो बिना कोड की एक भी लाइन लिखे, किसी भी डेटाबेस — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, और अन्य — के लिए तुरंत पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड, रोल-प्रोटेक्टेड REST और GraphQL API बनाता है। अपना डेटाबेस कनेक्ट करें, और DreamFactory एक पूर्ण CRUD API जनरेट करता है जिसमें ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग और फील्ड-लेवल ऐक्सेस कंट्रोल इनबिल्ट होते हैं।
अपने VPS पर DreamFactory को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने डेटा और API लेयर का पूरा स्वामित्व मिलता है, बिना किसी प्रति-कॉल मूल्य निर्धारण या वेंडर लॉक-इन के। इस डिप्लॉयमेंट में सिस्टम डेटाबेस के लिए MySQL और हाई-परफॉरमेंस कैशिंग के लिए Redis शामिल है, जो आपको तुरंत एक प्रोडक्शन-रेडी API प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
DreamFactory की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित रूप से उत्पन्न APIs
किसी भी SQL या NoSQL डेटाबेस को कनेक्ट करें और तुरंत एक पूर्ण REST और GraphQL API प्राप्त करें, पूर्ण CRUD सपोर्ट के साथ — किसी मैन्युअल एंडपॉइंट कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
प्रत्येक उपयोगकर्ता या भूमिका के लिए बारीक अनुमतियाँ परिभाषित करें, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत तालिकाओं और फ़ील्ड तक पहुँच को प्रतिबंधित करते हुए।
मल्टी-डेटाबेस समर्थन
एक ही प्लेटफ़ॉर्म से MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle, और दर्जनों अन्य डेटा स्रोतों से APIs जनरेट करें।
API कुंजी प्रबंधन
प्रति एप्लिकेशन या उपभोक्ता के लिए API कीज़ जारी और रद्द करें, जिसमें दुरुपयोग को रोकने और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक रेट लिमिटिंग शामिल है।
लाइव API दस्तावेज़
प्रत्येक जेनरेटेड API इंटरैक्टिव स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आता है ताकि डेवलपर्स तुरंत एंडपॉइंट्स को एक्सप्लोर और टेस्ट कर सकें।
आपको DreamFactory को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।