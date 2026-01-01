DHIS2 दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली है, जिसे 70 से अधिक देशों में नियमित स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोग निगरानी और लॉजिस्टिक्स डेटा को कैप्चर करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने के लिए तैनात किया गया है। ओस्लो विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों के एक वैश्विक समुदाय द्वारा निर्मित, यह लगभग 2.4 अरब लोगों की सेवा करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आधार है।

अपने स्वयं के VPS पर DHIS2 की सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील रोगी और कार्यक्रम डेटा को पूरी तरह से आपके अधिकार क्षेत्र में रखती है, आपको स्थानीय वर्कफ़्लो के अनुसार मेटाडेटा, डैशबोर्ड और इंटीग्रेशन को अनुकूलित करने देती है, और मालिकाना HMIS विक्रेताओं से जुड़े प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क से बचाती है।