1-क्लिक इंस्टॉलेशन में DHIS2 डिप्लॉय करें।
दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला ओपन-सोर्स स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म।
DHIS2 के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DHIS2 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DHIS2 दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली है, जिसे 70 से अधिक देशों में नियमित स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोग निगरानी और लॉजिस्टिक्स डेटा को कैप्चर करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने के लिए तैनात किया गया है। ओस्लो विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों के एक वैश्विक समुदाय द्वारा निर्मित, यह लगभग 2.4 अरब लोगों की सेवा करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आधार है।
अपने स्वयं के VPS पर DHIS2 की सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील रोगी और कार्यक्रम डेटा को पूरी तरह से आपके अधिकार क्षेत्र में रखती है, आपको स्थानीय वर्कफ़्लो के अनुसार मेटाडेटा, डैशबोर्ड और इंटीग्रेशन को अनुकूलित करने देती है, और मालिकाना HMIS विक्रेताओं से जुड़े प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क से बचाती है।
DHIS2 की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-चैनल डेटा कैप्चर
हजारों सुविधाओं में वेब फॉर्म, एंड्रॉइड क्लाइंट, एसएमएस और थोक आयात के माध्यम से समग्र, व्यक्तिगत और इवेंट डेटा एकत्र करें।
दृश्य एनालिटिक्स
एकत्रित डेटा से सीधे पिवट टेबल, चार्ट, मैप और डैशबोर्ड बनाएं, बिना बाहरी टूल में एक्सपोर्ट किए।
ट्रैकर कार्यक्रम
कॉन्फ़िगर करने योग्य अनुदैर्ध्य ट्रैकर कार्यक्रमों के साथ समय के साथ व्यक्तिगत मामलों, लाभार्थियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करें।
मेटाडेटा प्रबंधन
स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा अपनाए गए एक लचीले मॉडल के माध्यम से संगठन इकाइयों, डेटा तत्वों, संकेतकों और सत्यापन नियमों को परिभाषित करें।
रेस्टफुल वेब API
रजिस्ट्रियों, लैब सिस्टम और रिपोर्टिंग पाइपलाइनों को एक दस्तावेजित REST API और DHIS2 ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करें।
ऑफलाइन-पहला Android
फील्ड वर्कर DHIS2 Android कैप्चर ऐप का उपयोग करके डेटा ऑफ़लाइन कैप्चर करते हैं और कनेक्टिविटी वापस आने पर सिंक करते हैं।
आपको DHIS2 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।