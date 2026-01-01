Glances एक व्यापक सर्वर मॉनिटरिंग टूल है जो top, htop, iotop और df की विज़िबिलिटी को एक सिंगल, यूनिफाइड वेब इंटरफेस में जोड़ता है। यह CPU, मेमोरी, स्वैप, डिस्क I/O, नेटवर्क, प्रोसेस और चल रहे Docker कंटेनर्स के लिए रियल-टाइम मैट्रिक्स प्रदान करता है — साथ ही, थ्रेशोल्ड पार होने पर कॉन्फिगर करने योग्य अलर्टिंग भी प्रदान करता है।

अपने VPS पर Glances को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी विज़िबिलिटी मिलती है परफॉर्मेंस डेटा को बाहरी मॉनिटरिंग सर्विस को भेजे बिना। यह टेम्पलेट Glances को read-only Docker सॉकेट ऐक्सेस और होस्ट PID नेमस्पेस के साथ डिप्लॉय करता है ताकि कंटेनर और सिस्टम-लेवल मैट्रिक्स सुरक्षित HTTPS इंटरफेस से पूरी तरह से विज़िबल हों।