1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Glances डिप्लॉय करें।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म सिस्टम मॉनिटरिंग टूल जो वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से रीयल-टाइम CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क और कंटेनर मेट्रिक्स प्रदान करता है।
Glances के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Glances के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Glances एक व्यापक सर्वर मॉनिटरिंग टूल है जो top, htop, iotop और df की विज़िबिलिटी को एक सिंगल, यूनिफाइड वेब इंटरफेस में जोड़ता है। यह CPU, मेमोरी, स्वैप, डिस्क I/O, नेटवर्क, प्रोसेस और चल रहे Docker कंटेनर्स के लिए रियल-टाइम मैट्रिक्स प्रदान करता है — साथ ही, थ्रेशोल्ड पार होने पर कॉन्फिगर करने योग्य अलर्टिंग भी प्रदान करता है।
अपने VPS पर Glances को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी विज़िबिलिटी मिलती है परफॉर्मेंस डेटा को बाहरी मॉनिटरिंग सर्विस को भेजे बिना। यह टेम्पलेट Glances को read-only Docker सॉकेट ऐक्सेस और होस्ट PID नेमस्पेस के साथ डिप्लॉय करता है ताकि कंटेनर और सिस्टम-लेवल मैट्रिक्स सुरक्षित HTTPS इंटरफेस से पूरी तरह से विज़िबल हों।
Glances की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम सिस्टम मेट्रिक्स
CPU, मेमोरी, स्वैप, लोड एवरेज, डिस्क I/O, और नेटवर्क बैंडविड्थ को एक ही वेब डैशबोर्ड से मॉनिटर करें।
Docker कंटेनर मॉनिटरिंग
कंटेनर-वार CPU, मेमोरी और नेटवर्क उपयोग को होस्ट-स्तर के सिस्टम मेट्रिक्स के साथ एक ही दृश्य में देखा जा सकता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य अलर्टिंग
CPU, मेमोरी और डिस्क उपयोग के लिए थ्रेशोल्ड निर्धारित करें ताकि संसाधनों की कमी से समस्याएँ उत्पन्न होने से पहले स्वचालित अलर्ट ट्रिगर हो सकें।
मेट्रिक्स निर्यात
दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए प्रदर्शन डेटा को InfluxDB, Prometheus, और अन्य टाइम-सीरीज़ डेटाबेस में निर्यात करें।
रेस्टफुल API
एक बिल्ट-इन REST API कस्टम इंटीग्रेशन, स्क्रिप्टेड क्वेरीज़ और अन्य डैशबोर्ड में मेट्रिक्स एम्बेड करने की सुविधा देता है।
आपको Glances को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।