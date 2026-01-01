एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में जूमला डिप्लॉय करें।
गतिशील वेबसाइट्स, पोर्टल और वेब ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए बहुभाषी सपोर्ट वाला एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स CMS
Joomla के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Joomla के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Joomla एक परिपक्व, ओपन-सोर्स कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है, जो पर्सनल ब्लॉग और कम्युनिटी पोर्टल से लेकर एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन और सरकारी साइटों तक सब कुछ संचालित करता है। इसका उन्नत यूज़र मैनेजमेंट, 75 से अधिक भाषाओं के लिए बिल्ट-इन मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और हज़ारों एक्सटेंशन इसे उपलब्ध सबसे फ्लेक्सिबल CMS प्लेटफॉर्म में से एक बनाते हैं।
अपने खुद के VPS पर Joomla को सेल्फ-होस्ट करने से आपको डेडिकेटेड रिसोर्स, PHP और MySQL कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा कंट्रोल मिलता है, और कोई शेयर्ड-होस्टिंग प्रतिबंध नहीं होते हैं — ताकि आपकी साइट अप्रत्याशित परफॉर्मेंस या प्रति-विज़िटर शुल्क के बिना आपके दर्शकों के साथ स्केल कर सके।
Joomla की मुख्य विशेषताएं
अंतर्निहित बहुभाषी
75 से अधिक भाषाओं में मूल रूप से सामग्री प्रबंधित करें — किसी तीसरे पक्ष के प्लगइन्स की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों और संगठनों के लिए आदर्श बन जाता है।
एडवांस्ड एक्सेस कंट्रोल
कई उपयोगकर्ता समूहों और पहुँच स्तरों के साथ विस्तृत अनुमतियाँ परिभाषित करें, जिससे आप ठीक से नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन सामग्री बना सकता है, संपादित कर सकता है या प्रकाशित कर सकता है।
हजारों एक्सटेंशन
Joomla एक्सटेंशन डायरेक्टरी से टेम्पलेट्स, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स और प्लगइन्स का उपयोग करके Joomla का विस्तार करें, ताकि आपकी साइट को आवश्यक कोई भी कार्यक्षमता जोड़ी जा सके।
बिल्ट-इन SEO टूल्स
अतिरिक्त प्लगइन्स के बिना सर्च इंजन रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेंडली यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन और साइटमैप जनरेट करें।
कॉन्टेंट वर्जनिंग
लेखों में हर बदलाव को ट्रैक करें और किसी भी पिछले संस्करण पर वापस लौटें, अपनी सामग्री को आकस्मिक संपादनों या अवांछित संशोधनों से बचाते हुए।
आपको Joomla को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।