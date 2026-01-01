Joomla एक परिपक्व, ओपन-सोर्स कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है, जो पर्सनल ब्लॉग और कम्युनिटी पोर्टल से लेकर एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन और सरकारी साइटों तक सब कुछ संचालित करता है। इसका उन्नत यूज़र मैनेजमेंट, 75 से अधिक भाषाओं के लिए बिल्ट-इन मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और हज़ारों एक्सटेंशन इसे उपलब्ध सबसे फ्लेक्सिबल CMS प्लेटफॉर्म में से एक बनाते हैं।

अपने खुद के VPS पर Joomla को सेल्फ-होस्ट करने से आपको डेडिकेटेड रिसोर्स, PHP और MySQL कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा कंट्रोल मिलता है, और कोई शेयर्ड-होस्टिंग प्रतिबंध नहीं होते हैं — ताकि आपकी साइट अप्रत्याशित परफॉर्मेंस या प्रति-विज़िटर शुल्क के बिना आपके दर्शकों के साथ स्केल कर सके।