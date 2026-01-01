एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Pinot डिप्लॉय करें।
वास्तविक समय का वितरित OLAP डेटास्टोर जिसे बड़े पैमाने पर स्ट्रीमिंग और बैच डेटा पर सब-सेकंड एनालिटिक्स के लिए इंजीनियर किया गया है।
Apache Pinot के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Pinot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Pinot एक रीयल-टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड OLAP डेटास्टोर है जिसे LinkedIn में बनाया गया था और Uber, Stripe, Walmart, Target, और Slack द्वारा अरबों इवेंट्स पर उपयोगकर्ता-उन्मुख एनालिटिक्स को शक्ति प्रदान करने के लिए उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यह Kafka और Kinesis जैसे स्ट्रीमिंग स्रोतों के साथ-साथ S3 और HDFS जैसे बैच स्रोतों से डेटा लेता है, और हजारों समवर्ती उपयोगकर्ताओं के साथ भी मिलीसेकंड में SQL क्वेरी का जवाब देता है।
अपने स्वयं के VPS पर पिनोट को सेल्फ-होस्ट करना क्वेरी लेटेंसी, रिटेंशन नीतियों और टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन को सीधे नियंत्रण में रखता है, जिसमें प्रति-क्वेरी बिलिंग या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। पिनोट कंट्रोलर स्कीमा प्रबंधन, टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एड-हॉक SQL अन्वेषण के लिए एक एकीकृत वेब कंसोल प्रदान करता है।
Apache Pinot की मुख्य विशेषताएं
एक सेकंड से भी कम समय में SQL क्वेरीज़
स्टार-ट्री, इनवर्टेड और रेंज इंडेक्स के साथ कॉलमनार स्टोरेज अरबों रो में p99 क्वेरी लेटेंसी मिलीसेकंड में प्रदान करता है।
रियल-टाइम और बैच इनजेशन
Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS, और JDBC के लिए नेटिव कनेक्टर्स आपको स्ट्रीमिंग और ऐतिहासिक डेटा को एक ही टेबल में मिक्स करने देते हैं।
उच्च समवर्तीता
उपयोगकर्ता-सामना करने वाले डैशबोर्ड और आंतरिक एनालिटिक्स उत्पादों से प्रति सेकंड हज़ारों क्वेरीज़ के लिए, बिना प्रीकंप्यूटेशन के डिज़ाइन किया गया है।
बिल्ट-इन क्वेरी कंसोल
पिनोट कंट्रोलर टेबल्स ब्राउज़ करने, एड-हॉक SQL चलाने और स्कीमा, सेगमेंट और टेनेंट को मैनेज करने के लिए एक वेब यूआई प्रदान करता है।
टेबलें अप्सर्ट और डीडुप करें।
प्राइमरी-की अप्सर्ट्स और आंशिक अपडेट्स पिनोट को चेंज-डेटा-कैप्चर और म्यूटेबल इवेंट स्ट्रीम्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं, न कि केवल अपेंड-ओनली लॉग्स के लिए।
आपको Apache Pinot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।