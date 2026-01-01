Apache Pinot एक रीयल-टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड OLAP डेटास्टोर है जिसे LinkedIn में बनाया गया था और Uber, Stripe, Walmart, Target, और Slack द्वारा अरबों इवेंट्स पर उपयोगकर्ता-उन्मुख एनालिटिक्स को शक्ति प्रदान करने के लिए उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यह Kafka और Kinesis जैसे स्ट्रीमिंग स्रोतों के साथ-साथ S3 और HDFS जैसे बैच स्रोतों से डेटा लेता है, और हजारों समवर्ती उपयोगकर्ताओं के साथ भी मिलीसेकंड में SQL क्वेरी का जवाब देता है।

अपने स्वयं के VPS पर पिनोट को सेल्फ-होस्ट करना क्वेरी लेटेंसी, रिटेंशन नीतियों और टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन को सीधे नियंत्रण में रखता है, जिसमें प्रति-क्वेरी बिलिंग या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। पिनोट कंट्रोलर स्कीमा प्रबंधन, टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एड-हॉक SQL अन्वेषण के लिए एक एकीकृत वेब कंसोल प्रदान करता है।