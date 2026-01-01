PhotoPrism एक गोपनीयता-केंद्रित फोटो प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे फोटो संग्रह को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करने, टैग करने और खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लोकेशन-आधारित संगठन आपके सर्वर पर स्थानीय रूप से काम करते हैं — आपकी तस्वीरें कभी भी आपके हार्डवेयर से बाहर नहीं जातीं।

अपने VPS पर PhotoPrism को सेल्फ-होस्ट करना आपको Google Photos और iCloud का एक शक्तिशाली विकल्प देता है जो लाखों छवियों तक स्केल करता है, RAW फाइलों और 4K वीडियो को सपोर्ट करता है, और किसी तीसरे पक्ष की सदस्यता योजना द्वारा लगाए गए कोई स्टोरेज सीमा के बिना हर याद को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।