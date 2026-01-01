1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PhotoPrism डिप्लॉय करें।
AI-संचालित फोटो मैनेजमेंट एप्लिकेशन जो थर्ड-पार्टी क्लाउड पर अपलोड किए बिना आपकी फोटो लाइब्रेरी को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करता है, टैग करता है और खोजता है।
PhotoPrism के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PhotoPrism के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PhotoPrism एक गोपनीयता-केंद्रित फोटो प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे फोटो संग्रह को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करने, टैग करने और खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लोकेशन-आधारित संगठन आपके सर्वर पर स्थानीय रूप से काम करते हैं — आपकी तस्वीरें कभी भी आपके हार्डवेयर से बाहर नहीं जातीं।
अपने VPS पर PhotoPrism को सेल्फ-होस्ट करना आपको Google Photos और iCloud का एक शक्तिशाली विकल्प देता है जो लाखों छवियों तक स्केल करता है, RAW फाइलों और 4K वीडियो को सपोर्ट करता है, और किसी तीसरे पक्ष की सदस्यता योजना द्वारा लगाए गए कोई स्टोरेज सीमा के बिना हर याद को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।
PhotoPrism की मुख्य विशेषताएं
AI-संचालित टैगिंग
ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग का उपयोग करके तस्वीरों को विषय, दृश्य और वस्तुओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत करता है — किसी क्लाउड प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है।
चेहरे की पहचान
तस्वीरों को उनमें मौजूद लोगों के हिसाब से ग्रुप करता है ताकि आप अपनी पूरी लाइब्रेरी में परिवार के किसी सदस्य या दोस्त की हर तस्वीर तुरंत ढूंढ सकें।
शक्तिशाली सर्च
प्राकृतिक भाषा क्वेरीज़ जैसे "beach sunset" का उपयोग करके तस्वीरें ढूंढें या तारीख, कैमरा, स्थान और ऑटो-डिटेक्टेड लेबल के आधार पर एक साथ फ़िल्टर करें।
RAW और वीडियो सपोर्ट
प्रोफेशनल कैमरों से RAW फ़ाइलों, आईफ़ोन से HEIF, और ब्राउज़र प्लेबैक के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसकोडिंग के साथ 4K वीडियो को हैंडल करता है।
स्थान और मानचित्र दृश्य
जियोटैग की गई तस्वीरों को एक इंटरैक्टिव मैप पर प्लॉट करता है और भौगोलिक ब्राउज़िंग के लिए उन्हें स्थान के अनुसार स्वचालित रूप से समूहबद्ध करता है।
आपको PhotoPrism को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।