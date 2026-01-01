1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Scoold डिप्लॉय करें।
टीमों, कक्षाओं और आंतरिक ज्ञान साझाकरण के लिए स्व-होस्टेड स्टैक ओवरफ्लो-शैली प्रश्नोत्तर प्लेटफॉर्म
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Scoold के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Scoold एक ओपन-सोर्स Q&A और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो Stack Overflow से प्रेरित है। इसे विशेष रूप से उन टीमों, स्कूलों और संगठनों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रश्न, उत्तर और आंतरिक ज्ञान को संग्रहीत करने के लिए एक संरचित स्थान की आवश्यकता होती है। सिंगल-JAR Spring Boot फ्रंटएंड को Para बैकएंड के साथ जोड़ा गया है, जो प्रमाणीकरण, खोज और डेटा स्थायित्व का काम संभालता है। यह डिप्लॉयमेंट में एक एम्बेडेड H2 स्टोर के साथ बंडल के रूप में आता है, जो पहली बार बूट होने पर उपयोग के लिए तैयार होता है।
Scoold को सेल्फ-होस्ट करने से हर प्रश्न, उत्तर, वोट और उपयोगकर्ता की पहचान किसी थर्ड-पार्टी SaaS Q&A सेवा के बजाय आपके अपने VPS पर रहती है। इसमें कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, आपके नॉलेज बेस पर कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और Apache 2.0 लाइसेंस आपको वोटिंग नियमों, बैज, स्पेस और प्रमाणीकरण प्रदाताओं को इस तरह से ट्यून करने की अनुमति देता है ताकि यह आपकी टीम के वास्तविक कार्य करने के तरीके से मेल खा सके।
Scoold की मुख्य विशेषताएं
Stack Overflow वर्कफ़्लो
मतदान, स्वीकृत उत्तर, प्रतिष्ठा, बैज और टैग योगदानकर्ताओं को सार्वजनिक स्टैक ओवरफ्लो के समान परिचित प्रश्न-उत्तर प्रवाह प्रदान करते हैं, जिससे नए टीम सदस्यों के लिए सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
टीमों के लिए जगहें
प्रश्नों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग स्पेस में समूहित करें ताकि इंजीनियरिंग, सपोर्ट और एचआर एक ही स्कूल्ड इंस्टाल को साझा कर सकें बिना उनकी सामग्री एक-दूसरे में मिश्रित हुए।
बंडल्ड Para बैकएंड
पैरा एप्लिकेशन सर्वर को स्कूल्ड के साथ डिप्लॉय किया जाता है और पहली बूट पर स्वतः-इनिशियलाइज़ हो जाता है, ताकि प्रमाणीकरण, खोज और स्टोरेज बिना किसी अलग सेटअप के तुरंत काम करने लगें।
सोशल और LDAP लॉगिन
Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, या ईमेल और पासवर्ड से साइन इन करें — उन पहचान प्रदाताओं को चुनें जिन्हें आपका संगठन पहले से उपयोग करता है, बिना कस्टम प्रमाणीकरण कोड लिखे।
मार्कडाउन और कोड ब्लॉक
सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक, तालिकाएँ, कार्य सूचियाँ और इमोजी के साथ GitHub-फ्लेवर्ड मार्कडाउन, Scoold को इंजीनियरिंग टीमों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनाता है ताकि वे तकनीकी समस्याओं और समाधानों का दस्तावेज़ीकरण कर सकें।
REST API और वेबहूक्स
एक OpenAPI 3.0 REST इंटरफ़ेस और हस्ताक्षरित वेबहुक आपको रिपोर्टिंग स्क्रिप्ट करने, पुरानी Q&A सामग्री आयात करने और स्कुल्ड को चैट, ज़ैपियर या आपके अपने ऑटोमेशन से जोड़ने की सुविधा देते हैं।
आपको Scoold को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।