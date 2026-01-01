Scoold एक ओपन-सोर्स Q&A और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो Stack Overflow से प्रेरित है। इसे विशेष रूप से उन टीमों, स्कूलों और संगठनों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रश्न, उत्तर और आंतरिक ज्ञान को संग्रहीत करने के लिए एक संरचित स्थान की आवश्यकता होती है। सिंगल-JAR Spring Boot फ्रंटएंड को Para बैकएंड के साथ जोड़ा गया है, जो प्रमाणीकरण, खोज और डेटा स्थायित्व का काम संभालता है। यह डिप्लॉयमेंट में एक एम्बेडेड H2 स्टोर के साथ बंडल के रूप में आता है, जो पहली बार बूट होने पर उपयोग के लिए तैयार होता है।

Scoold को सेल्फ-होस्ट करने से हर प्रश्न, उत्तर, वोट और उपयोगकर्ता की पहचान किसी थर्ड-पार्टी SaaS Q&A सेवा के बजाय आपके अपने VPS पर रहती है। इसमें कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, आपके नॉलेज बेस पर कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और Apache 2.0 लाइसेंस आपको वोटिंग नियमों, बैज, स्पेस और प्रमाणीकरण प्रदाताओं को इस तरह से ट्यून करने की अनुमति देता है ताकि यह आपकी टीम के वास्तविक कार्य करने के तरीके से मेल खा सके।