1-क्लिक में मिस्टसर्वर इंस्टॉलेशन डिप्लॉय करें
बड़े पैमाने पर स्थिर इंटरनेट स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन बनाने और वितरित करने के लिए पूर्ण विशेषताओं वाला, ओपन-सोर्स मीडिया टूलकिट।
MistServer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MistServer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MistServer एक ओपन-सोर्स, पूर्ण-विशेषताओं वाला स्ट्रीमिंग मीडिया टूलकिट है जिसे इंटरनेट स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इनपुट और आउटपुट प्रोटोकॉल की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है — जिनमें RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, और RTSP शामिल हैं — जो आपको किसी भी प्लेयर या डिवाइस पर मीडिया को इनजेस्ट (ग्रहण), प्रोसेस (संसाधित), और डिलीवर (वितरित) करने में सक्षम बनाता है। पोर्ट 4242 पर एक अंतर्निहित वेब UI अतिरिक्त टूल के बिना पूर्ण सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रीम प्रबंधन और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग प्रदान करता है।
ओवर-द-टॉप (OTT) स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन बनाने वाले डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, MistServer हल्का, मॉड्यूलर और किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें व्यावसायिक उपयोग भी शामिल है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना किसी प्रति-दर्शक शुल्क या तीसरे पक्ष की निर्भरता के अपने स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण देती है।
MistServer की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल समर्थन
बिना किसी प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन के एक ही सर्वर से RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, और RTSP के माध्यम से स्ट्रीम को इनजेस्ट और डिलीवर करें।
वेब-आधारित कॉन्फ़िगरेशन
बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस से स्ट्रीम्स कॉन्फ़िगर करें, इनपुट्स प्रबंधित करें और सर्वर प्रदर्शन की निगरानी करें, कमांड-लाइन एक्सेस के बिना।
कम लेटेंसी स्ट्रीमिंग
SRT और WebRTC आउटपुट विकल्प लाइव इवेंट्स और इंटरैक्टिव एप्लिकेशन के लिए सब-सेकंड लेटेंसी स्ट्रीमिंग को सक्षम करते हैं।
OTT ऐप्लिकेशन तैयार है।
OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाले डेवलपर्स के लिए निर्मित, MistServer मीडिया डिलीवरी लेयर को संभालता है ताकि आप अपने एप्लिकेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
मॉड्यूलर वास्तुकला
अप्रयुक्त प्रोटोकॉल बाइनरीज़ को हटाकर सर्वर फ़ुटप्रिंट कम करें, केवल उन स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल को रखें जिनकी आपके एप्लिकेशन को आवश्यकता है।
आपको MistServer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।