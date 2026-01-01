MistServer एक ओपन-सोर्स, पूर्ण-विशेषताओं वाला स्ट्रीमिंग मीडिया टूलकिट है जिसे इंटरनेट स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इनपुट और आउटपुट प्रोटोकॉल की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है — जिनमें RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, और RTSP शामिल हैं — जो आपको किसी भी प्लेयर या डिवाइस पर मीडिया को इनजेस्ट (ग्रहण), प्रोसेस (संसाधित), और डिलीवर (वितरित) करने में सक्षम बनाता है। पोर्ट 4242 पर एक अंतर्निहित वेब UI अतिरिक्त टूल के बिना पूर्ण सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रीम प्रबंधन और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग प्रदान करता है।

ओवर-द-टॉप (OTT) स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन बनाने वाले डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, MistServer हल्का, मॉड्यूलर और किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें व्यावसायिक उपयोग भी शामिल है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना किसी प्रति-दर्शक शुल्क या तीसरे पक्ष की निर्भरता के अपने स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण देती है।