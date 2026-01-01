Sshwifty एक सेल्फ-होस्टेड वेब-आधारित SSH और टेलनेट क्लाइंट है जो किसी भी आधुनिक ब्राउज़र को रिमोट सर्वर एक्सेस के लिए पूरी तरह कार्यात्मक टर्मिनल में बदल देता है। यह SSH पासवर्ड, पब्लिक की और कीबोर्ड-इंटरैक्टिव प्रमाणीकरण के साथ-साथ सादे टेलनेट का समर्थन करता है, जिससे हर वर्कस्टेशन पर नेटिव क्लाइंट इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

VPS पर Sshwifty को सेल्फ-होस्ट करना एक टीम को कहीं से भी रिमोट मशीनों को प्रबंधित करने के लिए एक साझा प्रवेश बिंदु प्रदान करता है — फोन, टैबलेट, लॉक-डाउन कॉर्पोरेट लैपटॉप या कियोस्क — जबकि एक्सेस को एक साझा कुंजी द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर होस्ट प्रीसेट को पहले से परिभाषित कर सकते हैं, कनेक्शन को स्वीकृत लक्ष्यों तक सीमित कर सकते हैं, और सार्वजनिक इंटरनेट पर SSH पोर्ट को उजागर किए बिना सर्वर-साइड हुक के माध्यम से ट्रैफिक का ऑडिट कर सकते हैं।