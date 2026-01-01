एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Sshwifty डिप्लॉय करें।
ब्राउज़र-आधारित SSH और टेलनेट क्लाइंट जो आपको किसी भी वेब ब्राउज़र से स्थानीय क्लाइंट इंस्टॉल किए बिना दूरस्थ सर्वर तक पहुँचने देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Sshwifty के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Sshwifty एक सेल्फ-होस्टेड वेब-आधारित SSH और टेलनेट क्लाइंट है जो किसी भी आधुनिक ब्राउज़र को रिमोट सर्वर एक्सेस के लिए पूरी तरह कार्यात्मक टर्मिनल में बदल देता है। यह SSH पासवर्ड, पब्लिक की और कीबोर्ड-इंटरैक्टिव प्रमाणीकरण के साथ-साथ सादे टेलनेट का समर्थन करता है, जिससे हर वर्कस्टेशन पर नेटिव क्लाइंट इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
VPS पर Sshwifty को सेल्फ-होस्ट करना एक टीम को कहीं से भी रिमोट मशीनों को प्रबंधित करने के लिए एक साझा प्रवेश बिंदु प्रदान करता है — फोन, टैबलेट, लॉक-डाउन कॉर्पोरेट लैपटॉप या कियोस्क — जबकि एक्सेस को एक साझा कुंजी द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर होस्ट प्रीसेट को पहले से परिभाषित कर सकते हैं, कनेक्शन को स्वीकृत लक्ष्यों तक सीमित कर सकते हैं, और सार्वजनिक इंटरनेट पर SSH पोर्ट को उजागर किए बिना सर्वर-साइड हुक के माध्यम से ट्रैफिक का ऑडिट कर सकते हैं।
Sshwifty की मुख्य विशेषताएं
SSH और Telnet
पासवर्ड, पब्लिक की, या कीबोर्ड-इंटरैक्टिव प्रमाणीकरण का उपयोग करके SSH सर्वर से कनेक्ट करें, और उसी इंटरफ़ेस से लेगेसी टेलनेट होस्ट तक पहुँचें।
कोई ग्राहक इंस्टॉलेशन नहीं
यह पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है जिससे उपयोगकर्ता फ़ोन, टैबलेट या लॉक-डाउन वर्कस्टेशन से नेटिव टर्मिनल सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना रिमोट मशीनों को एक्सेस कर सकते हैं।
कनेक्शन प्रीसेट्स
व्यवस्थापक एम्बेडेड क्रेडेंशियल वाले पुन: प्रयोज्य होस्ट प्रीसेट परिभाषित करते हैं ताकि उपयोगकर्ता केवल क्यूरेटेड सूची से पूर्व-अनुमोदित सर्वर से कनेक्ट हो सकें।
सर्वर-साइड हुक्स
क्लाइंट को संशोधित किए बिना, कस्टम सत्यापन, लॉगिंग या ऑडिटिंग को लागू करने के लिए प्रत्येक कनेक्शन से पहले बाहरी प्रक्रियाओं को शुरू किया जा सकता है।
Single पहुँच कुंजी
वेब इंटरफ़ेस को एक सिंगल शेयर्ड कुंजी के साथ सुरक्षित रखें, जिसे डिप्लॉयमेंट के समय कॉन्फ़िगर किया गया हो, ताकि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही कनेक्शन स्क्रीन तक पहुँच सकें।
आपको Sshwifty को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।