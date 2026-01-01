1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Logto डिप्लॉय करें।
OAuth 2.0, OIDC, और एंटरप्राइज़ SSO सपोर्ट के साथ व्यापक पहचान और ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म।
Logto के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Logto के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Logto एक मॉडर्न पहचान और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो वेब, मोबाइल और API ऐप्लिकेशंस के लिए पूर्ण ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। यह OAuth 2.0, OpenID Connect और SAML को आउट-ऑफ-द-बॉक्स लागू करता है, जिसमें प्री-बिल्ट साइन-इन UI कंपोनेंट्स, सोशल लॉगिन एकीकरण, MFA और रोल-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल शामिल हैं — ताकि टीमें इसे स्क्रैच से बनाए बिना प्रोडक्शन-ग्रेड ऑथ जोड़ सकें।
अपने VPS पर Logto को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक निश्चित लागत पर असीमित उपयोगकर्ता मिलते हैं, क्रेडेंशियल्स और सेशन डेटा पर पूर्ण डेटा संप्रभुता मिलती है, और डेटा रेजिडेंसी या कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो थर्ड-पार्टी ऑथ सेवाएं पूरी नहीं कर सकतीं।
Logto की मुख्य विशेषताएं
OAuth 2.0 और OIDC
कस्टम प्रमाणीकरण लॉजिक लिखे बिना, एप्लिकेशन और API को सुरक्षित करने के लिए उद्योग-मानक प्रोटोकॉल।
सामाजिक लॉगिन एकीकरण
Google, GitHub, Microsoft, और दर्जनों अन्य सोशल प्रोवाइडर को न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ किसी भी एप्लिकेशन में जोड़ें।
मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण
TOTP, SMS और ईमेल OTP मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड रहित लॉगिन फ़्लो से अकाउंट्स को सुरक्षित रखें।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
भूमिकाएँ, अनुमतियाँ और दायरे परिभाषित करें ताकि यह ठीक से नियंत्रित किया जा सके कि प्रत्येक उपयोगकर्ता या एप्लिकेशन क्या एक्सेस कर सकता है।
संगठन प्रबंधन
अंतर्निहित संगठन और टीम संरचनाओं तथा प्रति-संगठन SSO के साथ मल्टी-टेनेंट SaaS एप्लिकेशन का समर्थन करें।
आपको Logto को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।