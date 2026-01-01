Logto एक मॉडर्न पहचान और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो वेब, मोबाइल और API ऐप्लिकेशंस के लिए पूर्ण ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। यह OAuth 2.0, OpenID Connect और SAML को आउट-ऑफ-द-बॉक्स लागू करता है, जिसमें प्री-बिल्ट साइन-इन UI कंपोनेंट्स, सोशल लॉगिन एकीकरण, MFA और रोल-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल शामिल हैं — ताकि टीमें इसे स्क्रैच से बनाए बिना प्रोडक्शन-ग्रेड ऑथ जोड़ सकें।

अपने VPS पर Logto को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक निश्चित लागत पर असीमित उपयोगकर्ता मिलते हैं, क्रेडेंशियल्स और सेशन डेटा पर पूर्ण डेटा संप्रभुता मिलती है, और डेटा रेजिडेंसी या कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो थर्ड-पार्टी ऑथ सेवाएं पूरी नहीं कर सकतीं।