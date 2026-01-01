1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Invio डिप्लॉय करें।
फ्रीलांसरों और छोटी टीमों के लिए मिनिमलिस्ट सेल्फ-होस्टेड इनवॉइसिंग सिस्टम बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Invio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Invio एक तेज़, केंद्रित इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन है जिसे फ्रीलांसरों और छोटी टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें पूर्ण CRM प्लेटफॉर्म की जटिलता के बिना पेशेवर बिलिंग की आवश्यकता है। यह मुख्य इनवॉइसिंग वर्कफ़्लो — प्रोडक्ट कैटलॉग प्रबंधन, इनवॉइस निर्माण, और क्लाइंट एक्सेस के लिए पासवर्ड-मुक्त सुरक्षित लिंक — को एक स्वच्छ, हल्के इंटरफ़ेस में कवर करता है जो साधारण हार्डवेयर पर भी तुरंत लोड होता है।
अपने स्वयं के VPS पर Invio को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका वित्तीय डेटा कभी किसी तीसरे पक्ष के सर्वर को नहीं छूता है, जिसमें कोई प्रति-इनवॉइस शुल्क और कोई सब्सक्रिप्शन लागत नहीं होती है। इनवॉइस इतिहास, प्रोडक्ट कैटलॉग और क्लाइंट रिकॉर्ड आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे आपको अपने व्यावसायिक रिकॉर्ड का पूर्ण स्वामित्व मिलता है।
Invio की मुख्य विशेषताएं
उत्पाद सूची
सेवाओं और आइटमों का एक कैटलॉग श्रेणियों के साथ बनाए रखें ताकि नए इनवॉइस में लाइन आइटम स्वतः-भरी हुई कीमतों और विवरणों के साथ सेकंडों में जोड़े जा सकें।
पासवर्ड-मुक्त क्लाइंट लिंक
सुरक्षित लिंक के माध्यम से चालान साझा करें जिन्हें ग्राहक खाता बनाए बिना खोल सकते हैं, जिससे भुगतान समीक्षा प्रक्रिया से बाधा दूर होती है।
बहु-भाषा समर्थन
अंग्रेजी, जर्मन, डच और पुर्तगाली के लिए पूर्ण इंटरफ़ेस अनुवाद अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को उनकी पसंदीदा भाषा में बिलिंग करने में सक्षम बनाते हैं।
कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं
सेल्फ-होस्टिंग आवर्ती SaaS लागतों को समाप्त करता है — केवल उन VPS संसाधनों के लिए भुगतान करें जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं, बिना किसी प्रति-चालान या प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण के।
हल्की वास्तुकला
SQLite-आधारित स्टोरेज, जिसमें कोई अलग डेटाबेस सेवा नहीं होती है, एंट्री-लेवल VPS प्लान पर डिप्लॉयमेंट को सरल और संसाधन उपयोग को न्यूनतम रखता है।
आपको Invio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।