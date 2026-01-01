Invio एक तेज़, केंद्रित इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन है जिसे फ्रीलांसरों और छोटी टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें पूर्ण CRM प्लेटफॉर्म की जटिलता के बिना पेशेवर बिलिंग की आवश्यकता है। यह मुख्य इनवॉइसिंग वर्कफ़्लो — प्रोडक्ट कैटलॉग प्रबंधन, इनवॉइस निर्माण, और क्लाइंट एक्सेस के लिए पासवर्ड-मुक्त सुरक्षित लिंक — को एक स्वच्छ, हल्के इंटरफ़ेस में कवर करता है जो साधारण हार्डवेयर पर भी तुरंत लोड होता है।

अपने स्वयं के VPS पर Invio को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका वित्तीय डेटा कभी किसी तीसरे पक्ष के सर्वर को नहीं छूता है, जिसमें कोई प्रति-इनवॉइस शुल्क और कोई सब्सक्रिप्शन लागत नहीं होती है। इनवॉइस इतिहास, प्रोडक्ट कैटलॉग और क्लाइंट रिकॉर्ड आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे आपको अपने व्यावसायिक रिकॉर्ड का पूर्ण स्वामित्व मिलता है।