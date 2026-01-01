Annif नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फिनलैंड का एक ओपन-सोर्स टूलकिट है जो दस्तावेज़ों को स्वचालित रूप से विषय शब्द असाइन करता है। यह लेक्सिकल, स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग बैकएंड को जोड़ता है जिसमें TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE और एन्सेम्बल मॉडल शामिल हैं, ताकि कैटलॉगर्स उन एल्गोरिदम को चुन या स्टैक कर सकें जो प्रत्येक संग्रह और भाषा के लिए सबसे उपयुक्त हों।

अपने स्वयं के VPS पर Annif को सेल्फ-होस्ट करना प्रशिक्षण कॉर्पोरा, नियंत्रित शब्दावली और ग्रंथ सूची मेटाडेटा को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, उन्हें किसी थर्ड-पार्टी इंडेक्सिंग सेवा को भेजने के बजाय। कंटेनर परीक्षण परियोजनाओं के लिए एक REST API और ब्राउज़र-आधारित UI को उजागर करता है, इसलिए Annif को मौजूदा कैटलॉगिंग पाइपलाइन में एकीकृत करने या कस्टम क्लाइंट बनाने के लिए केवल HTTP कॉल की आवश्यकता होती है।