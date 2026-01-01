JobOps नौकरी की तलाश में DevOps सिद्धांतों को लागू करता है। यह लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, एडज़ुना और 10 से अधिक अन्य जॉब बोर्ड्स को एक ही स्क्रीन से खोजता है, आपके प्रोफाइल के आधार पर प्रत्येक परिणाम को स्कोर करता है, भूमिका के अनुरूप एक सीवी (CV) बनाता है, और हर आवेदन को एक ही जगह ट्रैक करता है। यह जानबूझकर ऑटो-अप्लाई नहीं करता है — भर्तीकर्ता स्वचालित सबमिशन का पता लगा सकते हैं, इसलिए JobOps आपको गुणवत्ता से समझौता किए बिना गति प्रदान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके सीवी (CV), सर्च हिस्ट्री, जीमेल ट्रैकिंग टोकन और एआई प्रोवाइडर कीज़ को किसी तीसरे पक्ष के SaaS के बजाय आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है। पाइपलाइन सभी डेटा को स्थानीय रूप से SQLite में जनरेटेड पीडीएफ (PDFs) के साथ संग्रहीत करती है, ताकि हर खोज और आवेदन का पूरा रिकॉर्ड आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहे।