1-क्लिक में JobOps डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड नौकरी खोजने की पाइपलाइन जो विभिन्न बोर्ड्स पर खोज करती है, सीवी को अनुकूलित करती है, उपयुक्तता का आकलन करती है, और एक ही डैशबोर्ड से हर आवेदन को ट्रैक करती है।
JobOps के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप JobOps के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
JobOps नौकरी की तलाश में DevOps सिद्धांतों को लागू करता है। यह लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, एडज़ुना और 10 से अधिक अन्य जॉब बोर्ड्स को एक ही स्क्रीन से खोजता है, आपके प्रोफाइल के आधार पर प्रत्येक परिणाम को स्कोर करता है, भूमिका के अनुरूप एक सीवी (CV) बनाता है, और हर आवेदन को एक ही जगह ट्रैक करता है। यह जानबूझकर ऑटो-अप्लाई नहीं करता है — भर्तीकर्ता स्वचालित सबमिशन का पता लगा सकते हैं, इसलिए JobOps आपको गुणवत्ता से समझौता किए बिना गति प्रदान करता है।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके सीवी (CV), सर्च हिस्ट्री, जीमेल ट्रैकिंग टोकन और एआई प्रोवाइडर कीज़ को किसी तीसरे पक्ष के SaaS के बजाय आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है। पाइपलाइन सभी डेटा को स्थानीय रूप से SQLite में जनरेटेड पीडीएफ (PDFs) के साथ संग्रहीत करती है, ताकि हर खोज और आवेदन का पूरा रिकॉर्ड आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहे।
JobOps की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-बोर्ड सर्च
एक ही सर्च इंटरफ़ेस से लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, एडज़ुना, हायरिंग कैफे और सीक सहित 10+ जॉब बोर्ड्स का डेटा निकालें।
AI फिट स्कोरिंग
अपनी प्रोफ़ाइल के आधार पर हर नौकरी को 0-100 तक रैंक करें ताकि आप सैकड़ों को मैन्युअल रूप से छाँटने के बजाय केवल उन्हीं भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिनके लिए आवेदन करना उचित है।
अनुकूलित बायोडाटा निर्माण
अपने CV को हर भूमिका के लिए स्वचालित रूप से फिर से लिखें, इसे स्थानीय रूप से या Reactive Resume इंटीग्रेशन के माध्यम से एक बेहतर PDF के रूप में निर्यात करें।
Gmail ट्रैकिंग इनबॉक्स
Gmail कनेक्ट करें और साक्षात्कार के निमंत्रणों, प्रस्तावों और अस्वीकृतियों का स्वतः पता लगाकर, स्प्रेडशीट के बिना आवेदन की स्थिति अपडेट करें।
अपने खुद के AI लाएँ।
OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, या Ollama या LM Studio जैसे किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट को प्लग इन करें।
वीज़ा प्रायोजन जाँच
लिस्टिंग पर यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप स्थिति सत्यापित करें और केवल उन्हीं भूमिकाओं को दिखाएं जो आपकी वर्क-ऑथराइजेशन आवश्यकताओं से मेल खाती हों।
आपको JobOps को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।