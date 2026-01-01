1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Eclipse Kura डिप्लॉय करें।
फील्ड गेटवे के लिए ओपन-सोर्स जावा/OSGi IoT एज फ्रेमवर्क, जिसमें बिल्ट-इन Modbus, OPC-UA, BACnet, और MQTT कनेक्टिविटी है।
Eclipse Kura के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Eclipse Kura के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Eclipse Kura एक Java और OSGi-आधारित फ्रेमवर्क है जो एक Linux मशीन को प्रबंधित IoT एज गेटवे में बदल देता है। यह औद्योगिक प्रोटोकॉल की पोलिंग, पेलोड को सामान्य करने, ऑफ़लाइन डेटा को बफर करने और टेलीमेट्री को क्लाउड ब्रोकर पर प्रकाशित करने जैसे निम्न-स्तरीय कार्यों को अमूर्त करता है, ताकि इंटीग्रेटर्स प्लंबिंग के बजाय एसेट को जोड़ने और बिजनेस लॉजिक लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
VPS पर Kura चलाने से औद्योगिक इंटीग्रेटर्स, OEMs और IoT कंसल्टेंट्स को गेटवे कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, इससे पहले कि वे फिजिकल हार्डवेयर पर भेजे जाएं। ब्राउज़र-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल हर वायर ग्राफ़, ड्राइवर और क्लाउड कनेक्टर को दूरस्थ रूप से उजागर करता है, ताकि आप समर्पित एज डिवाइस को प्रोविज़न किए बिना वास्तविक PLCs और MQTT ब्रोकर के विरुद्ध प्रोटोटाइप कर सकें।
Eclipse Kura की मुख्य विशेषताएं
फील्ड प्रोटोकॉल ड्राइवर्स
Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7, और CAN बस के लिए अंतर्निहित ड्राइवर आपको कस्टम कोड लिखे बिना PLCs और सेंसर को पोल करने देते हैं।
विजुअल वायर ग्राफ़
ड्राइवर्स, एसेट्स, फिल्टर्स और क्लाउड पब्लिशर्स को ब्राउज़र-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल में सीधे विज़ुअल डेटा-फ्लो ग्राफ़ के रूप में मैप करें।
क्लाउड कनेक्टर्स
ऑफ़लाइन बफरिंग और स्टोर-एंड-फॉरवर्ड डिलीवरी के साथ Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, या किसी भी MQTT ब्रोकर को टेलीमेट्री प्रकाशित करें।
OSGi रनटाइम
फ्रेमवर्क को रीस्टार्ट किए बिना गेटवे के व्यवहार का विस्तार करने के लिए हस्ताक्षरित बंडल और ड्राइवर पैकेज को ओवर-द-एयर हॉट-डिप्लॉय करें।
कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन
गेटवे पर वर्कलोड कंटेनरों को उसी एडमिन यूआई से प्रबंधित करें, एज ऑर्केस्ट्रेशन को पारंपरिक कुरा डेटा प्रवाह के साथ मिलाते हुए।
रिमोट प्रशासन
वेब कंसोल से हर स्नैपशॉट, ड्राइवर और सुरक्षा नीति को कॉन्फ़िगर करें ताकि गेटवे के बेड़े को एक ही जगह से पुन: कॉन्फ़िगर किया जा सके।
आपको Eclipse Kura को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।