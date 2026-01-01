Eclipse Kura एक Java और OSGi-आधारित फ्रेमवर्क है जो एक Linux मशीन को प्रबंधित IoT एज गेटवे में बदल देता है। यह औद्योगिक प्रोटोकॉल की पोलिंग, पेलोड को सामान्य करने, ऑफ़लाइन डेटा को बफर करने और टेलीमेट्री को क्लाउड ब्रोकर पर प्रकाशित करने जैसे निम्न-स्तरीय कार्यों को अमूर्त करता है, ताकि इंटीग्रेटर्स प्लंबिंग के बजाय एसेट को जोड़ने और बिजनेस लॉजिक लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

VPS पर Kura चलाने से औद्योगिक इंटीग्रेटर्स, OEMs और IoT कंसल्टेंट्स को गेटवे कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, इससे पहले कि वे फिजिकल हार्डवेयर पर भेजे जाएं। ब्राउज़र-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल हर वायर ग्राफ़, ड्राइवर और क्लाउड कनेक्टर को दूरस्थ रूप से उजागर करता है, ताकि आप समर्पित एज डिवाइस को प्रोविज़न किए बिना वास्तविक PLCs और MQTT ब्रोकर के विरुद्ध प्रोटोटाइप कर सकें।