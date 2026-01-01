1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Sharkey डिप्लॉय करें।
संघबद्ध माइक्रोब्लॉगिंग सर्वर जो Misskey पर आधारित है, बेहतर प्रदर्शन, Mastodon API समर्थन और आधुनिक UX के साथ।
Sharkey के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Sharkey के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Sharkey, Misskey का एक अपस्ट्रीम-ट्रैकिंग फोर्क है जो फेडिवर्से के लिए एक परिष्कृत सोशल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह नेटिव रूप से ActivityPub को सपोर्ट करता है, ताकि आपका समुदाय बिना किसी ब्रिज के Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed और बाकी फेडरेटेड नेटवर्क पर अकाउंट्स को फॉलो और उनके साथ इंटरैक्ट कर सके।
अपस्ट्रीम Misskey की तुलना में, Sharkey फेडरेटेड पोस्ट एडिटिंग, फेडरेटेड प्रोफाइल बैकग्राउंड, Mastodon क्लाइंट API कंपैटिबिलिटी और समुदाय की प्रतिक्रिया से प्रेरित दर्जनों UX सुधार जोड़ता है। अपने खुद के VPS पर Sharkey को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टाइमलाइन, मीडिया और फॉलोअर ग्राफ को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, जिसमें कोई भी प्लेटफॉर्म मालिक यह तय नहीं करता कि आप किस तक पहुंच सकते हैं।
Sharkey की मुख्य विशेषताएं
ActivityPub फेडरेशन
मैस्टोडॉन, प्लेरोमा, अकोमा, पिक्सल्फ़ेड, और हर दूसरे एक्टिविटीपब सर्वर से जुड़ें ताकि आप अपने स्वयं के इंस्टेंस से पूरे फेडिवर्से तक पहुँच सकें।
Mastodon API संगत
किसी भी थर्ड-पार्टी मास्टोडॉन क्लाइंट का उपयोग करके पोस्ट और ब्राउज़ करें, और साथ ही अंदरूनी तौर पर मिसकी-स्टाइल सुविधाओं का लाभ भी उठाएँ।
कस्टम इमोजी और प्रतिक्रियाएँ
सर्वर-व्यापी कस्टम इमोजी अपलोड करें और उनका उपयोग करके किसी भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दें, जिससे टाइमलाइन सामान्य टेक्स्ट से परे अभिव्यंजक बातचीत में बदल जाए।
फेडरेटेड पोस्ट-एडिटिंग
प्रकाशित करने के बाद अपने पोस्ट एडिट करें और पूरे संपादन इतिहास को संरक्षित रखते हुए बदलाव को रिमोट इंस्टेंस तक सुचारू रूप से प्रसारित होने दें।
एंटीना और सूची
कीवर्ड-आधारित एंटीना और क्यूरेटेड उपयोगकर्ता सूचियाँ बनाएँ ताकि आप टाइमलाइन को फ़िल्टर कर सकें, विषयों को फॉलो कर सकें और आपके लिए महत्वपूर्ण पोस्ट को कभी न चूकें।
मिडिया प्रबंधन संचालित करें
अपलोड की गई छवियों, वीडियो और फ़ाइलों को फ़ोल्डरों, खोज और पोस्ट तथा प्रोफ़ाइल संपत्तियों में पुन: उपयोग के साथ एक अंतर्निहित ड्राइव में व्यवस्थित करें।
आपको Sharkey को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।