Sharkey, Misskey का एक अपस्ट्रीम-ट्रैकिंग फोर्क है जो फेडिवर्से के लिए एक परिष्कृत सोशल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह नेटिव रूप से ActivityPub को सपोर्ट करता है, ताकि आपका समुदाय बिना किसी ब्रिज के Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed और बाकी फेडरेटेड नेटवर्क पर अकाउंट्स को फॉलो और उनके साथ इंटरैक्ट कर सके।

अपस्ट्रीम Misskey की तुलना में, Sharkey फेडरेटेड पोस्ट एडिटिंग, फेडरेटेड प्रोफाइल बैकग्राउंड, Mastodon क्लाइंट API कंपैटिबिलिटी और समुदाय की प्रतिक्रिया से प्रेरित दर्जनों UX सुधार जोड़ता है। अपने खुद के VPS पर Sharkey को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टाइमलाइन, मीडिया और फॉलोअर ग्राफ को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, जिसमें कोई भी प्लेटफॉर्म मालिक यह तय नहीं करता कि आप किस तक पहुंच सकते हैं।