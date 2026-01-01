एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Dataline डिप्लॉय करें।
AI-संचालित SQL चैट टूल जो आपको साधारण अंग्रेज़ी का उपयोग करके किसी भी डेटाबेस को क्वेरी और विज़ुअलाइज़ करने देता है।
Dataline के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dataline के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dataline एक प्राइवेसी-फर्स्ट, ओपन-सोर्स डेटा एनालिसिस टूल है जो नेचुरल लैंग्वेज को SQL क्वेरीज़ में बदलता है, जिससे आप SQL की एक भी लाइन लिखे बिना डेटाबेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, या Excel फ़ाइलों को कनेक्ट करें और तुरंत परिणाम और ऑटोमैटिक विज़ुअलाइज़ेशन प्राप्त करने के लिए साधारण इंग्लिश में प्रश्न पूछें।
क्लाउड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, अपने खुद के VPS पर Dataline को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील व्यावसायिक डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। कोई उपयोग सीमाएँ नहीं हैं, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है — बस एक इंटेलिजेंट क्वेरी इंटरफ़ेस है जो आपकी पसंदीदा LLM API की के साथ काम करता है।
Dataline की मुख्य विशेषताएं
प्राकृतिक भाषा क्वेरीज़
सादे अंग्रेजी में प्रश्न टाइप करें और डेटालाइन SQL जनरेट करता है, उसे निष्पादित करता है, और सेकंडों में फ़ॉर्मेटेड परिणाम देता है।
बहु-डेटाबेस समर्थन
PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, और बहुत कुछ को एक ही इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें, टूल बदले बिना।
स्वचालित चार्ट निर्माण
अपने प्रॉम्प्ट में एक चार्ट का अनुरोध करें और डेटालाइन क्वेरी परिणाम से सीधे एक विज़ुअलाइज़ेशन प्रस्तुत करता है।
गोपनीयता पर केंद्रित आर्किटेक्चर
सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है, जिससे आपको संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी पर किसी तीसरे पक्ष के सामने उजागर हुए बिना पूरा नियंत्रण मिलता है।
क्वेरी इतिहास
पिछली क्वेरीज़ और परिणामों को सहेजें और दोबारा देखें, प्रॉम्प्ट्स को दोबारा टाइप किए बिना, समय के साथ एक व्यक्तिगत एनालिटिक्स लाइब्रेरी का निर्माण करते हुए।
आपको Dataline को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।