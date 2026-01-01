Dataline एक प्राइवेसी-फर्स्ट, ओपन-सोर्स डेटा एनालिसिस टूल है जो नेचुरल लैंग्वेज को SQL क्वेरीज़ में बदलता है, जिससे आप SQL की एक भी लाइन लिखे बिना डेटाबेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, या Excel फ़ाइलों को कनेक्ट करें और तुरंत परिणाम और ऑटोमैटिक विज़ुअलाइज़ेशन प्राप्त करने के लिए साधारण इंग्लिश में प्रश्न पूछें।

क्लाउड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, अपने खुद के VPS पर Dataline को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील व्यावसायिक डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। कोई उपयोग सीमाएँ नहीं हैं, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है — बस एक इंटेलिजेंट क्वेरी इंटरफ़ेस है जो आपकी पसंदीदा LLM API की के साथ काम करता है।