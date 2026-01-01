Dataline पर 69% तक की छूट

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AI-संचालित SQL चैट टूल जो आपको साधारण अंग्रेज़ी का उपयोग करके किसी भी डेटाबेस को क्वेरी और विज़ुअलाइज़ करने देता है।

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599 /माह
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64% की छूट
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599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Dataline के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Dataline एक प्राइवेसी-फर्स्ट, ओपन-सोर्स डेटा एनालिसिस टूल है जो नेचुरल लैंग्वेज को SQL क्वेरीज़ में बदलता है, जिससे आप SQL की एक भी लाइन लिखे बिना डेटाबेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, या Excel फ़ाइलों को कनेक्ट करें और तुरंत परिणाम और ऑटोमैटिक विज़ुअलाइज़ेशन प्राप्त करने के लिए साधारण इंग्लिश में प्रश्न पूछें।

क्लाउड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, अपने खुद के VPS पर Dataline को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील व्यावसायिक डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। कोई उपयोग सीमाएँ नहीं हैं, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है — बस एक इंटेलिजेंट क्वेरी इंटरफ़ेस है जो आपकी पसंदीदा LLM API की के साथ काम करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Dataline की मुख्य विशेषताएं

प्राकृतिक भाषा क्वेरीज़

सादे अंग्रेजी में प्रश्न टाइप करें और डेटालाइन SQL जनरेट करता है, उसे निष्पादित करता है, और सेकंडों में फ़ॉर्मेटेड परिणाम देता है।

बहु-डेटाबेस समर्थन

PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, और बहुत कुछ को एक ही इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें, टूल बदले बिना।

स्वचालित चार्ट निर्माण

अपने प्रॉम्प्ट में एक चार्ट का अनुरोध करें और डेटालाइन क्वेरी परिणाम से सीधे एक विज़ुअलाइज़ेशन प्रस्तुत करता है।

गोपनीयता पर केंद्रित आर्किटेक्चर

सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है, जिससे आपको संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी पर किसी तीसरे पक्ष के सामने उजागर हुए बिना पूरा नियंत्रण मिलता है।

क्वेरी इतिहास

पिछली क्वेरीज़ और परिणामों को सहेजें और दोबारा देखें, प्रॉम्प्ट्स को दोबारा टाइप किए बिना, समय के साथ एक व्यक्तिगत एनालिटिक्स लाइब्रेरी का निर्माण करते हुए।

आपको Dataline को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Ackee

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Ackee गोपनीयता-केंद्रित वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए एक सेल्फ-होस्टेड Node.js एनालिटिक्स टूल है।

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Apache Superset BI के लिए एक मॉडर्न डेटा अन्वेषण और विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म है

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