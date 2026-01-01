1-क्लिक में Speakr डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड एआई ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जो बोली गई ऑडियो को खोजने योग्य और व्यवस्थित ज्ञान में बदलता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Speakr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Speakr एक सेल्फ-होस्टेड AI ट्रांसक्रिप्शन और नोट-टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे आपके ऑडियो कंटेंट को कैप्चर करने, ट्रांसक्राइब करने और समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई ट्रांसक्रिप्शन बैकएंड्स — जिनमें WhisperX, OpenAI और Mistral शामिल हैं — को सपोर्ट करता है, जिससे आपको लोकल या क्लाउड-आधारित प्रोसेसिंग चुनने की सुविधा मिलती है। स्पीकर डायराइज़ेशन, वॉयस प्रोफाइल और AI-जनरेटेड समरीज़ मीटिंग्स, इंटरव्यू और लेक्चर से इनसाइट्स निकालने में मदद करती हैं।
मल्टी-यूज़र सपोर्ट, OIDC SSO, वेबहुक्स के साथ एक REST API, और n8n, Zapier और Make के लिए इंटीग्रेशन के साथ, Speakr टीम वर्कफ़्लो में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। इसे खुद होस्ट करने से सभी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पूरे कंट्रोल में रहते हैं।
Speakr की मुख्य विशेषताएं
लचीले प्रतिलेखन बैकएंड
WhisperX, OpenAI, Mistral, या किसी भी संगत ASR सेवा से कनेक्ट करें, अपनी गोपनीयता और सटीकता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
स्पीकर डायराइज़ेशन
WhisperX का उपयोग करते समय, रिकॉर्डिंग में व्यक्तिगत वक्ताओं को स्वचालित रूप से पहचानें और लेबल करें, वॉयस प्रोफाइल सपोर्ट के साथ।
AI सारांश और सर्च
स्वचालित सारांश जनरेट करें और अपनी पूरी ट्रांसक्रिप्शन लाइब्रेरी में अर्थ खोजने के लिए सिमेंटिक इन्क्वायर मोड का उपयोग करें।
बहु-उपयोगकर्ता और SSO
बारीक शेयरिंग, सार्वजनिक लिंक, और Keycloak, Azure AD, Google, और Auth0 सहित OIDC SSO के साथ कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करें।
कार्यप्रवाह एकीकरण
REST API और वेबहुक के माध्यम से डाउनस्ट्रीम ऑटोमेशन को ट्रिगर करें, जिसमें n8n, Zapier और Make के लिए तैयार कनेक्टर्स शामिल हैं।
आपको Speakr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।