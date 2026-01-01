Speakr एक सेल्फ-होस्टेड AI ट्रांसक्रिप्शन और नोट-टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे आपके ऑडियो कंटेंट को कैप्चर करने, ट्रांसक्राइब करने और समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई ट्रांसक्रिप्शन बैकएंड्स — जिनमें WhisperX, OpenAI और Mistral शामिल हैं — को सपोर्ट करता है, जिससे आपको लोकल या क्लाउड-आधारित प्रोसेसिंग चुनने की सुविधा मिलती है। स्पीकर डायराइज़ेशन, वॉयस प्रोफाइल और AI-जनरेटेड समरीज़ मीटिंग्स, इंटरव्यू और लेक्चर से इनसाइट्स निकालने में मदद करती हैं।

मल्टी-यूज़र सपोर्ट, OIDC SSO, वेबहुक्स के साथ एक REST API, और n8n, Zapier और Make के लिए इंटीग्रेशन के साथ, Speakr टीम वर्कफ़्लो में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। इसे खुद होस्ट करने से सभी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पूरे कंट्रोल में रहते हैं।