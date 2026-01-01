पासवर्ड पुशर एक ओपन-सोर्स एप्लिकेशन है जो प्लेन टेक्स्ट में क्रेडेंशियल को ईमेल करने या मैसेज करने की खतरनाक आदत को बदल देता है। सीधे सीक्रेट भेजने के बजाय, आप एक वन-टाइम URL जनरेट करते हैं जो पेलोड को एक बार डिलीवर करता है और फिर व्यूज़ की संख्या, बीते हुए समय, या दोनों के आधार पर खुद को डिलीट कर देता है। पासवर्ड, फ़ाइलें, URL और QR कोड सभी समर्थित हैं, और हर पुश को प्रकट होने से पहले एक अतिरिक्त पासफ्रेज़ की आवश्यकता हो सकती है।

अपने खुद के VPS पर पासवर्ड पुशर को सेल्फ-होस्ट करना आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर हर सीक्रेट को रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी SaaS आपके साझा क्रेडेंशियल को पढ़ता, लॉग नहीं करता या बनाए नहीं रखता है, और पूरा ऑडिट ट्रेल डेटा के साथ आपके सर्वर पर रहता है।