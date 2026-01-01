एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में पासवर्ड पुशर डिप्लॉय करें।
पासवर्ड, फ़ाइलें और लिंक साझा करने के लिए एक ओपन-सोर्स सेवा, जो सेल्फ-डिस्ट्रक्टिंग URL का उपयोग करती है और व्यू काउंट या समय के अनुसार समाप्त हो जाती है।
Password Pusher के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Password Pusher के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
पासवर्ड पुशर एक ओपन-सोर्स एप्लिकेशन है जो प्लेन टेक्स्ट में क्रेडेंशियल को ईमेल करने या मैसेज करने की खतरनाक आदत को बदल देता है। सीधे सीक्रेट भेजने के बजाय, आप एक वन-टाइम URL जनरेट करते हैं जो पेलोड को एक बार डिलीवर करता है और फिर व्यूज़ की संख्या, बीते हुए समय, या दोनों के आधार पर खुद को डिलीट कर देता है। पासवर्ड, फ़ाइलें, URL और QR कोड सभी समर्थित हैं, और हर पुश को प्रकट होने से पहले एक अतिरिक्त पासफ्रेज़ की आवश्यकता हो सकती है।
अपने खुद के VPS पर पासवर्ड पुशर को सेल्फ-होस्ट करना आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर हर सीक्रेट को रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी SaaS आपके साझा क्रेडेंशियल को पढ़ता, लॉग नहीं करता या बनाए नहीं रखता है, और पूरा ऑडिट ट्रेल डेटा के साथ आपके सर्वर पर रहता है।
Password Pusher की मुख्य विशेषताएं
स्वयं नष्ट होने वाले लिंक्स
एक बार के यूआरएल कॉन्फ़िगर किए गए दृश्यों की संख्या या समय सीमा के बाद समाप्त हो जाते हैं, ताकि रहस्यों को दोबारा पढ़ा न जा सके या इनबॉक्स से लीक न किया जा सके।
पासफ्रेज़ सुरक्षा
लिंक के अतिरिक्त एक अलग पासफ्रेज़ जोड़ें ताकि केवल इंटरसेप्ट किया गया URL ही रहस्य को उजागर करने के लिए पर्याप्त न हो।
फाइल्स और क्यूआर कोड्स
पासवर्ड, फ़ाइलें, यूआरएल और क्यूआर कोड को प्रति-प्रकार समाप्ति नीतियों के साथ उसी ऑडिट किए गए डिलीवरी फ़्लो के माध्यम से भेजें।
पूर्ण ऑडिट लॉगिंग
प्रत्येक पुश के लिए निर्माण, पुनर्प्राप्ति और दर्शक की पहचान को ट्रैक करें, साथ ही डैशबोर्ड के लिए वैकल्पिक खातों और दो-कारक प्रमाणीकरण की सुविधा भी।
कस्टम ब्रांडिंग
आंतरिक टीमों या ग्राहक-उन्मुख डिप्लॉयमेंट के लिए UI को अपने खुद के टाइटल, टैगलाइन, थीम और फुटर के साथ व्हाइट-लेबल करें।
JSON API
दस्तावेजित JSON API v2 के माध्यम से स्क्रिप्ट्स, CI पाइपलाइनों या आंतरिक उपकरणों में पासवर्ड शेयरिंग को एकीकृत करें।
आपको Password Pusher को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।