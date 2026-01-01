ServerStatus एक ओपन-सोर्स मल्टी-सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो किसी भी संख्या की रिमोट मशीनों से CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मैट्रिक्स एकत्र करता है और उन्हें एक सिंगल रियल-टाइम वेब डैशबोर्ड में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक मॉनिटर किया गया सर्वर एक लाइटवेट क्लाइंट एजेंट चलाता है जो केंद्रीय ServerStatus सर्वर को रिपोर्ट करता है, जिससे भारी ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक डिप्लॉय किए बिना आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एकीकृत दृश्य प्राप्त करना आसान हो जाता है।

अपने VPS पर ServerStatus को सेल्फ-होस्ट करने से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स निजी रहते हैं और आपके नियंत्रण में होते हैं। वेब डैशबोर्ड लाइव अपडेट होता है और इसे किसी डेटाबेस, किसी जटिल कॉन्फिगरेशन पाइपलाइन, और किसी बाहरी डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं होती है — बस एक सिंगल कंटेनर और आपके सर्वर को सूचीबद्ध करने वाली एक कॉन्फिग फाइल।