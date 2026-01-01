1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ServerStatus डिप्लॉय करें।
हल्का मल्टी-सर्वर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जो आपके सभी सर्वर से रीयल-टाइम मेट्रिक्स को एक ही दृश्य में एकत्रित करता है।
ServerStatus के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ServerStatus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ServerStatus एक ओपन-सोर्स मल्टी-सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो किसी भी संख्या की रिमोट मशीनों से CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मैट्रिक्स एकत्र करता है और उन्हें एक सिंगल रियल-टाइम वेब डैशबोर्ड में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक मॉनिटर किया गया सर्वर एक लाइटवेट क्लाइंट एजेंट चलाता है जो केंद्रीय ServerStatus सर्वर को रिपोर्ट करता है, जिससे भारी ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक डिप्लॉय किए बिना आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एकीकृत दृश्य प्राप्त करना आसान हो जाता है।
अपने VPS पर ServerStatus को सेल्फ-होस्ट करने से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स निजी रहते हैं और आपके नियंत्रण में होते हैं। वेब डैशबोर्ड लाइव अपडेट होता है और इसे किसी डेटाबेस, किसी जटिल कॉन्फिगरेशन पाइपलाइन, और किसी बाहरी डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं होती है — बस एक सिंगल कंटेनर और आपके सर्वर को सूचीबद्ध करने वाली एक कॉन्फिग फाइल।
ServerStatus की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-सर्वर एकत्रीकरण
असीमित रिमोट सर्वर से मेट्रिक्स एकत्र करें और उन्हें एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड में प्रदर्शित करें, बिना अलग-अलग प्रति-सर्वर इंस्टॉलेशन के।
रियल-टाइम डैशबोर्ड
लाइव-अपडेटिंग वेब यूआई हर मॉनिटर किए गए होस्ट के लिए सीपीयू लोड, मेमोरी यूसेज, डिस्क स्पेस और नेटवर्क थ्रूपुट को एक नज़र में दिखाता है।
हल्के क्लाइंट एजेंट
रिमोट सर्वर एक न्यूनतम Python या शेल क्लाइंट चलाते हैं जो एक साधारण TCP कनेक्शन पर मेट्रिक्स रिपोर्ट करता है, जिसमें लगभग शून्य संसाधन ओवरहेड होता है।
वॉचडॉग अलर्टिंग
CPU, मेमोरी और नेटवर्क स्थितियों के लिए एक्सप्रेशन-आधारित अलर्ट नियम परिभाषित करें और कॉन्फ़िगर करने योग्य वेबहुक कॉलबैक के माध्यम से सूचनाएँ भेजें।
वेबसाइट और SSL निगरानी
एक ही डैशबोर्ड में HTTP/HTTPS एंडपॉइंट्स और SSL सर्टिफिकेट की वैधता समाप्ति के साथ-साथ सर्वर मेट्रिक्स की निगरानी करें।
आपको ServerStatus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।