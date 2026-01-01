TeamMapper एक ओपन-सोर्स माइंड मैपिंग एप्लिकेशन है जो टीमों को WebSockets के माध्यम से वास्तविक समय में एक साथ माइंडमैप्स बनाने, साझा करने और एडिट करने की अनुमति देता है। बंद किए गए mindmapp प्रोजेक्ट के उत्तराधिकारी के रूप में निर्मित, यह उपयोगकर्ता खातों की आवश्यकता के बिना सहयोग पर केंद्रित है — केवल देखने या एडिट करने की अनुमतियों के साथ एक लिंक साझा करें और टीम के सदस्य तुरंत सत्र में शामिल हो सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर TeamMapper की सेल्फ-होस्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों, प्रोजेक्ट योजनाओं और टीम के ज्ञान को पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है। डिफ़ॉल्ट रूप से, GDPR अनुपालन के लिए माइंडमैप्स 30 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं, और कॉन्फ़िगर करने योग्य रिटेंशन विंडो विनियमित वातावरण में टीमों को किसी तीसरे पक्ष के SaaS प्रोवाइडर पर निर्भर हुए बिना अपनी नीतियों से मेल खाने के लिए गोपनीयता व्यवहार को ट्यून करने की अनुमति देती है।