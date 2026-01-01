1-क्लिक इंस्टॉलेशन में TeamMapper डिप्लॉय करें।
टीमों के लिए विचारों को एक साथ ब्रेनस्टॉर्म करने, योजना बनाने और संरचित करने हेतु एक स्व-होस्टेड, रियल-टाइम सहयोगात्मक माइंड मैपिंग टूल।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TeamMapper के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TeamMapper एक ओपन-सोर्स माइंड मैपिंग एप्लिकेशन है जो टीमों को WebSockets के माध्यम से वास्तविक समय में एक साथ माइंडमैप्स बनाने, साझा करने और एडिट करने की अनुमति देता है। बंद किए गए mindmapp प्रोजेक्ट के उत्तराधिकारी के रूप में निर्मित, यह उपयोगकर्ता खातों की आवश्यकता के बिना सहयोग पर केंद्रित है — केवल देखने या एडिट करने की अनुमतियों के साथ एक लिंक साझा करें और टीम के सदस्य तुरंत सत्र में शामिल हो सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर TeamMapper की सेल्फ-होस्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों, प्रोजेक्ट योजनाओं और टीम के ज्ञान को पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है। डिफ़ॉल्ट रूप से, GDPR अनुपालन के लिए माइंडमैप्स 30 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं, और कॉन्फ़िगर करने योग्य रिटेंशन विंडो विनियमित वातावरण में टीमों को किसी तीसरे पक्ष के SaaS प्रोवाइडर पर निर्भर हुए बिना अपनी नीतियों से मेल खाने के लिए गोपनीयता व्यवहार को ट्यून करने की अनुमति देती है।
TeamMapper की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
वेबसॉकेट-आधारित सेशन की मदद से कई टीम के सदस्य एक ही माइंडमैप को एक साथ संपादित कर सकते हैं, जिसमें मैप से जुड़े सभी लोगों के लिए बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं।
अकाउंट शेयरिंग निषेध
माइंडमैप को लिंक या QR कोड के साथ साझा करें, जिसमें केवल देखने या संपादित करने की अनुमतियाँ हों — मेहमान खाता बनाए बिना या लॉग इन किए बिना जुड़ सकते हैं।
उन्नत नोड अनुकूलन
सपाट आउटलाइन को दृश्यात्मक रूप से संरचित आरेखों में बदलने के लिए नोड्स में छवियां, आइकन, रंग, फ़ॉन्ट शैलियां और हाइपरलिंक जोड़ें जो प्रस्तुतियों के लिए उपयुक्त हों।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
हितधारकों के साथ साझा करने या ऑफ़लाइन संग्रहीत करने के लिए JSON, Mermaid, SVG, PDF, या PNG फॉर्मेट का उपयोग करके टीममैपर में और उससे माइंडमैप्स को स्थानांतरित करें।
GDPR-अनुकूल डिफ़ॉल्ट
माइंडमैप्स को एक कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण अवधि (डिफ़ॉल्ट रूप से 30 दिन) के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है, जिससे टीमों को मैन्युअल सफाई के बिना गोपनीयता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
पूर्ववत करें और शॉर्टकट
पूर्ण अनडू/रीडू हिस्ट्री और एक व्यापक कीबोर्ड शॉर्टकट सेट, बड़े या गहराई से नेस्टेड माइंडमैप्स बनाने वाले पावर यूज़र्स के लिए एडिटर को तेज़ बनाए रखता है।
आपको TeamMapper को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।