WireMock एक ओपन-सोर्स HTTP API सिम्युलेटर है जो इंजीनियरिंग टीमों को वास्तविक सेवाओं को प्रोग्रामेबल मॉक्स से बदलने की सुविधा देता है। REST API या JSON फ़ाइलों के माध्यम से स्टब्स को परिभाषित करें, URL, हेडर, क्वेरी पैरामीटर, कुकीज़, या बॉडी कंटेंट द्वारा आने वाले अनुरोधों का मिलान करें, और Handlebars टेम्पलेटिंग के साथ जनरेट किए गए डायनामिक रिस्पॉन्स लौटाएं। वास्तविक ट्रैफ़िक रिकॉर्ड करें और ऑफ़लाइन प्रोडक्शन परिदृश्यों को पुन: उत्पन्न करने के लिए इसे बाद में रीप्ले करें।

अपने खुद के VPS पर WireMock को सेल्फ-होस्ट करने से हर टीम को कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, डेमो डेटा, थर्ड-पार्टी API स्टैंड-इन्स, और लेटेंसी इंजेक्शन या मैलफर्म्ड पेलोड जैसे कैओस परिदृश्यों के लिए एक साझा मॉक एनवायरनमेंट मिलता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम आपकी मैपिंग डेफिनिशन, रिस्पॉन्स फ़ाइलों और कस्टम एक्सटेंशन को रीडिप्लॉयमेंट के दौरान बरकरार रखते हैं ताकि आपके टेस्ट फिक्स्चर सर्वर के साथ रहें।