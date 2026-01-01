1-क्लिक में WireMock डिप्लॉय करें।
REST सेवाओं को सिम्युलेट करने, एज केस का परीक्षण करने और समानांतर रूप से विकसित करने के लिए उद्योग-मानक HTTP API मॉक सर्वर।
WireMock के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WireMock के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WireMock एक ओपन-सोर्स HTTP API सिम्युलेटर है जो इंजीनियरिंग टीमों को वास्तविक सेवाओं को प्रोग्रामेबल मॉक्स से बदलने की सुविधा देता है। REST API या JSON फ़ाइलों के माध्यम से स्टब्स को परिभाषित करें, URL, हेडर, क्वेरी पैरामीटर, कुकीज़, या बॉडी कंटेंट द्वारा आने वाले अनुरोधों का मिलान करें, और Handlebars टेम्पलेटिंग के साथ जनरेट किए गए डायनामिक रिस्पॉन्स लौटाएं। वास्तविक ट्रैफ़िक रिकॉर्ड करें और ऑफ़लाइन प्रोडक्शन परिदृश्यों को पुन: उत्पन्न करने के लिए इसे बाद में रीप्ले करें।
अपने खुद के VPS पर WireMock को सेल्फ-होस्ट करने से हर टीम को कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, डेमो डेटा, थर्ड-पार्टी API स्टैंड-इन्स, और लेटेंसी इंजेक्शन या मैलफर्म्ड पेलोड जैसे कैओस परिदृश्यों के लिए एक साझा मॉक एनवायरनमेंट मिलता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम आपकी मैपिंग डेफिनिशन, रिस्पॉन्स फ़ाइलों और कस्टम एक्सटेंशन को रीडिप्लॉयमेंट के दौरान बरकरार रखते हैं ताकि आपके टेस्ट फिक्स्चर सर्वर के साथ रहें।
WireMock की मुख्य विशेषताएं
लचीला अनुरोध मिलान
सटीक स्टब चयन के लिए, आने वाली HTTP रिक्वेस्ट का URL पैटर्न, हेडर, क्वेरी पैरामीटर, कुकीज़, और JSON या XML बॉडी कंटेंट से मिलान करें।
डायनामिक प्रतिक्रिया टेम्पलेटिंग
अनुरोध डेटा, यादृच्छिक मान, दिनांक और कस्टम हेल्पर्स तक पहुँच के साथ हैंडलबार्स टेम्पलेट्स का उपयोग करके तुरंत प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करें।
रिकॉर्ड करें और प्लेबैक करें
एक वास्तविक अपस्ट्रीम के विरुद्ध लाइव ट्रैफिक कैप्चर करें और नेटवर्क निर्भरता के बिना परिदृश्यों को पुन: उत्पन्न करने के लिए रिकॉर्ड किए गए इंटरैक्शन को बाद में फिर से चलाएं।
दोष और विलंब सिमुलेशन
कॉन्फ़िगर करने योग्य देरी, ड्रॉप किए गए कनेक्शन, और खराब पेलोड डालें यह परीक्षण करने के लिए कि आपका एप्लिकेशन अविश्वसनीय डाउनस्ट्रीम सेवाओं को कैसे संभालता है।
स्टेटफुल परिदृश्य
स्टेट मशीनों का उपयोग करके बहु-चरणीय वर्कफ़्लो को मॉडल करें ताकि वही एंडपॉइंट पिछली इंटरैक्शन के आधार पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे सके।
एडमिन REST API
सीआई/सीडी ऑटोमेशन और टूलिंग इंटीग्रेशन के लिए एडमिन एपीआई के माध्यम से स्टब्स, अनुरोध जर्नल, परिदृश्यों और रिकॉर्डिंग को प्रोग्रामेटिक रूप से प्रबंधित करें।
आपको WireMock को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।