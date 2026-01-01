1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Appsmith डिप्लॉय करें।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप की गति के साथ आंतरिक टूल्स, एडमिन पैनल्स और डैशबोर्ड बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Appsmith के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Appsmith एक प्रमुख ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को कस्टम आंतरिक टूल्स, एडमिन पैनल्स और डैशबोर्ड बनाने की अनुमति देता है, जो घंटों में तैयार होते हैं, हफ्तों में नहीं। एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप विजेट लाइब्रेरी, 25+ डेटाबेस के लिए नेटिव कनेक्टर्स, और बिज़नेस लॉजिक के लिए पूर्ण JavaScript समर्थन का मतलब है कि आप बिना फ्रंटेंड को शुरू से बनाए या इंजीनियरिंग चक्रों का इंतजार किए काम करने वाले ऐप्लिकेशंस को शिप कर सकते हैं।
अपने VPS पर Appsmith को स्वयं-होस्ट करना डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, API कुंजी, और संवेदनशील व्यावसायिक डेटा को पूरी तरह से आपकी अवसंरचना के भीतर रखता है। यहां कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं है, आपका डेटा आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाता, और आपके आंतरिक टूलिंग पोर्टफोलियो के बढ़ने के साथ एक्सेस नीतियों, बैकअप रणनीतियों, और स्केलिंग पर पूर्ण नियंत्रण है।
Appsmith की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर
45+ प्री-बिल्ट विजेट्स, जिनमें टेबल, चार्ट, फॉर्म और मैप्स शामिल हैं, का उपयोग करके इंटरफेस असेंबल करें, ताकि डेवलपर्स फ्रंटएंड कोड लिखे बिना पॉलिश किए गए आंतरिक उपकरण बना सकें।
25+ डेटाबेस कनेक्टर
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch और अन्य से मूल रूप से कनेक्ट करें, साथ ही किसी भी REST या GraphQL API से भी, जिससे आपको एक ही प्लेटफॉर्म से अपने पूरे डेटा स्टैक तक सीधी पहुँच मिलती है।
जावास्क्रिप्ट बिज़नेस लॉजिक
जटिल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल लॉजिक और मल्टी-स्टेप वर्कफ़्लो को संभालने के लिए विज़ुअल कंपोनेंट्स के साथ कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखें, जिन्हें नो-कोड टूल्स व्यक्त नहीं कर सकते।
Git-आधारित वर्ज़न कंट्रोल
Git में एप्लिकेशन कोड में परिवर्तनों को ट्रैक करें, जिससे कोड रिव्यू, रोलबैक और सहयोगात्मक डेवलपमेंट वर्कफ़्लो सक्षम होते हैं, जो आंतरिक टूलिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अनुशासन लाते हैं।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
एप्लिकेशन, पेज और विजेट स्तर पर बारीक अनुमतियाँ असाइन करें ताकि सही लोग प्रत्येक टूल को देख या संपादित कर सकें, संवेदनशील ऑपरेशंस को पूरे संगठन के सामने उजागर किए बिना।
आपको Appsmith को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।