Appsmith एक प्रमुख ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को कस्टम आंतरिक टूल्स, एडमिन पैनल्स और डैशबोर्ड बनाने की अनुमति देता है, जो घंटों में तैयार होते हैं, हफ्तों में नहीं। एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप विजेट लाइब्रेरी, 25+ डेटाबेस के लिए नेटिव कनेक्टर्स, और बिज़नेस लॉजिक के लिए पूर्ण JavaScript समर्थन का मतलब है कि आप बिना फ्रंटेंड को शुरू से बनाए या इंजीनियरिंग चक्रों का इंतजार किए काम करने वाले ऐप्लिकेशंस को शिप कर सकते हैं।

अपने VPS पर Appsmith को स्वयं-होस्ट करना डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, API कुंजी, और संवेदनशील व्यावसायिक डेटा को पूरी तरह से आपकी अवसंरचना के भीतर रखता है। यहां कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं है, आपका डेटा आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाता, और आपके आंतरिक टूलिंग पोर्टफोलियो के बढ़ने के साथ एक्सेस नीतियों, बैकअप रणनीतियों, और स्केलिंग पर पूर्ण नियंत्रण है।