Emby एक व्यापक पर्सनल मीडिया सर्वर है जो आपके पूरे मीडिया कलेक्शन — फिल्में, टीवी शो, संगीत और तस्वीरें — को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाता है। यह स्वचालित रूप से सामग्री को किसी भी डिवाइस पर परिवर्तित और स्ट्रीम करता है, जिसमें रीयल-टाइम ट्रांसकोडिंग क्लाइंट क्षमताओं या नेटवर्क स्थितियों की परवाह किए बिना सुचारू प्लेबैक सुनिश्चित करती है।

अपने खुद के VPS पर Emby होस्ट करने से आपको 24/7 उपलब्धता, रिमोट स्ट्रीमिंग के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलोड स्पीड, और कई एक साथ देखने वालों के लिए समर्पित ट्रांसकोडिंग संसाधन मिलते हैं। आपकी मीडिया लाइब्रेरी और मेटाडेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन टियर प्लेबैक या स्टोरेज को सीमित नहीं करता है।