एक क्लिक में Emby डिप्लॉय करें।
व्यक्तिगत मीडिया सर्वर जो आपके वीडियो, संगीत और फ़ोटो को कहीं से भी किसी भी डिवाइस पर व्यवस्थित और स्ट्रीम करने की सुविधा देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Emby के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Emby एक व्यापक पर्सनल मीडिया सर्वर है जो आपके पूरे मीडिया कलेक्शन — फिल्में, टीवी शो, संगीत और तस्वीरें — को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाता है। यह स्वचालित रूप से सामग्री को किसी भी डिवाइस पर परिवर्तित और स्ट्रीम करता है, जिसमें रीयल-टाइम ट्रांसकोडिंग क्लाइंट क्षमताओं या नेटवर्क स्थितियों की परवाह किए बिना सुचारू प्लेबैक सुनिश्चित करती है।
अपने खुद के VPS पर Emby होस्ट करने से आपको 24/7 उपलब्धता, रिमोट स्ट्रीमिंग के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलोड स्पीड, और कई एक साथ देखने वालों के लिए समर्पित ट्रांसकोडिंग संसाधन मिलते हैं। आपकी मीडिया लाइब्रेरी और मेटाडेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन टियर प्लेबैक या स्टोरेज को सीमित नहीं करता है।
Emby की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित ट्रांसकोडिंग
रीयल-टाइम वीडियो और ऑडियो रूपांतरण किसी भी डिवाइस पर सुचारू प्लेबैक सुनिश्चित करता है, मूल फ़ाइल फॉर्मेट या क्लाइंट क्षमताओं की परवाह किए बिना।
लाइव टीवी और DVR
बिल्ट-इन डीवीआर के साथ लाइव टेलीविज़न देखें और रिकॉर्डिंग शेड्यूल करें, पारंपरिक केबल सब्सक्रिप्शन को एक स्व-प्रबंधित समाधान से बदलें।
मोबाइल सिंक
ऑफ़लाइन देखने के लिए मीडिया को स्मार्टफोन और टैबलेट पर डाउनलोड करें, जिससे इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी सामग्री सुलभ बनी रहे।
अभिभावकीय कंट्रोल्स
परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सुरक्षित, आयु-उपयुक्त मीडिया वातावरण बनाने के लिए प्रति-उपयोगकर्ता सामग्री प्रतिबंध और देखने का शेड्यूल निर्धारित करें।
बहु-लाइब्रेरी समर्थन
फिल्में, टीवी, संगीत और तस्वीरों को समृद्ध मेटाडेटा, कलाकृति और स्वचालित रूप से प्राप्त रेटिंग के साथ अलग-अलग लाइब्रेरी में व्यवस्थित करें।
आपको Emby को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।