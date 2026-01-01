Calibre-Web आपकी Calibre डेटाबेस में संग्रहीत ई-बुक्स को प्रबंधित करने और पढ़ने के लिए एक साफ, ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह EPUB, PDF, MOBI, AZW3 और कॉमिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, इसमें कस्टमाइज़ेबल थीम्स के साथ एक बिल्ट-इन ई-बुक रीडर शामिल है, और कई उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग रीडिंग लिस्ट और प्रगति बनाए रखने की सुविधा देता है — यह सब डेस्कटॉप Calibre ऐप की आवश्यकता के बिना।

अपने VPS पर Calibre-Web को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक व्यक्तिगत डिजिटल लाइब्रेरी देता है जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई DRM प्रतिबंध नहीं, और आपके पढ़ने के डेटा और संग्रह पर पूरा नियंत्रण होता है।