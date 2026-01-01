1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Calibre-Web डिप्लॉय करें।
आपकी Calibre ई-बुक लाइब्रेरी के लिए आधुनिक वेब इंटरफेस, जिसे ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकता है।
Calibre-Web के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Calibre-Web के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Calibre-Web आपकी Calibre डेटाबेस में संग्रहीत ई-बुक्स को प्रबंधित करने और पढ़ने के लिए एक साफ, ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह EPUB, PDF, MOBI, AZW3 और कॉमिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, इसमें कस्टमाइज़ेबल थीम्स के साथ एक बिल्ट-इन ई-बुक रीडर शामिल है, और कई उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग रीडिंग लिस्ट और प्रगति बनाए रखने की सुविधा देता है — यह सब डेस्कटॉप Calibre ऐप की आवश्यकता के बिना।
अपने VPS पर Calibre-Web को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक व्यक्तिगत डिजिटल लाइब्रेरी देता है जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई DRM प्रतिबंध नहीं, और आपके पढ़ने के डेटा और संग्रह पर पूरा नियंत्रण होता है।
Calibre-Web की मुख्य विशेषताएं
अंतर्निहित ईबुक रीडर
एडजस्टेबल फ़ॉन्ट, थीम और पढ़ने की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा के साथ EPUB और अन्य फ़ॉर्मेट सीधे ब्राउज़र में पढ़ें।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
प्रत्येक उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत पठन सूचियाँ, प्रगति और प्राथमिकताएँ मिलती हैं, एक ही खाता या संग्रह दृश्य साझा किए बिना।
एकाधिक फॉर्मेट समर्थन
EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR, और CBZ को संभालता है ताकि आपकी पूरी लाइब्रेरी — किताबें, कॉमिक्स और पत्रिकाएँ — एक ही जगह पर रहें।
डिवाइस पर भेजें
किताबों को सीधे किंडल या अन्य ई-रीडर पर ईमेल करें, ताकि आपके पसंदीदा डिवाइस में मैन्युअल ट्रांसफर के बिना हमेशा वह सामग्री हो जो आप चाहते हैं।
मेटाडेटा प्रबंधन
पुस्तक विवरण, कवर, टैग और श्रृंखला की जानकारी संपादित करें ताकि जैसे-जैसे आपकी लाइब्रेरी बढ़ती जाए, वह सुव्यवस्थित और खोजने योग्य बनी रहे।
आपको Calibre-Web को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।