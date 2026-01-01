1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PufferPanel डिप्लॉय करें।
Minecraft, Factorio, Rust, और कई अन्य गेम्स के लिए वेब यूआई के साथ ओपन-सोर्स गेम सर्वर प्रबंधन पैनल।
PufferPanel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PufferPanel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PufferPanel एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वेब-आधारित गेम सर्वर मैनेजमेंट पैनल है जो आपको एक ही इंटरफ़ेस से डेडिकेटेड गेम सर्वर बनाने, कॉन्फ़िगर करने और संचालित करने की सुविधा देता है। यह Minecraft, Factorio, Rust, ARK, और Source engine गेम्स सहित कई प्रकार के टाइटल्स को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है और टेम्पलेट्स का उपयोग करता है ताकि आप कमांड लाइन को छुए बिना नए सर्वर प्रकारों को स्पिन अप कर सकें।
अपने VPS पर PufferPanel को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने गेम सर्वर, प्लेयर डेटा और मॉडडिंग सेटअप पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जिसमें बिल्ट-इन यूजर रोल्स, SFTP एक्सेस और लाइव कंसोल आउटपुट शामिल हैं। यह कमर्शियल कंट्रोल पैनल का एक लाइटवेट विकल्प है और सिंगल-VPS गेमिंग कम्युनिटी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है।
PufferPanel की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-गेम समर्थन
बिल्ट-इन टेम्पलेट्स Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source इंजन गेम्स और कई अन्य के लिए, कस्टम टेम्पलेट्स जोड़ने की क्षमता के साथ।
वेब-आधारित कंसोल
एक साफ वेब UI के माध्यम से हर गेम सर्वर को मैनेज करें, जिसमें लाइव कंसोल आउटपुट, स्टार्ट/स्टॉप कंट्रोल और रियल-टाइम रिसोर्स यूसेज स्टैट्स शामिल हैं।
उपयोगकर्ता भूमिकाएँ और अनुमतियाँ
दोस्तों, मॉडरेटरों या एडमिन को सीमित एक्सेस दें ताकि कई लोग रूट अकाउंट साझा किए बिना सर्वर चलाने में मदद कर सकें।
SFTP फाइल पहुँच
अंतर्निहित SFTP सर्वर उपयोगकर्ताओं को सीधे उनके गेम सर्वर में मॉड्स, वर्ल्ड्स और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें अपलोड करने की अनुमति देता है।
शेड्यूल किए गए कार्य
अंतर्निहित कार्य शेड्यूलर का उपयोग करके प्रति सर्वर रीस्टार्ट, बैकअप और अन्य आवर्ती कार्यों को स्वचालित करें।
OAuth2 API
OAuth2-सुरक्षित REST API बाहरी उपकरण, बॉट और डैशबोर्ड को आपके गेम सर्वर फ्लीट के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।
आपको PufferPanel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।