PufferPanel एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वेब-आधारित गेम सर्वर मैनेजमेंट पैनल है जो आपको एक ही इंटरफ़ेस से डेडिकेटेड गेम सर्वर बनाने, कॉन्फ़िगर करने और संचालित करने की सुविधा देता है। यह Minecraft, Factorio, Rust, ARK, और Source engine गेम्स सहित कई प्रकार के टाइटल्स को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है और टेम्पलेट्स का उपयोग करता है ताकि आप कमांड लाइन को छुए बिना नए सर्वर प्रकारों को स्पिन अप कर सकें।

अपने VPS पर PufferPanel को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने गेम सर्वर, प्लेयर डेटा और मॉडडिंग सेटअप पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जिसमें बिल्ट-इन यूजर रोल्स, SFTP एक्सेस और लाइव कंसोल आउटपुट शामिल हैं। यह कमर्शियल कंट्रोल पैनल का एक लाइटवेट विकल्प है और सिंगल-VPS गेमिंग कम्युनिटी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है।