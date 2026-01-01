autobrr टोरेंट और यूज़नेट के लिए एक अगली पीढ़ी का डाउनलोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो autodl-irssi, trackarr और flexget जैसे टूल्स की कार्यक्षमता को एक आधुनिक समाधान में समेकित करता है। यह इंडेक्सर IRC चैनलों से जुड़ता है जहाँ नई रिलीज़ अपलोड होते ही तुरंत घोषित की जाती हैं, आपके फ़िल्टर नियमों को लागू करता है, और मैचिंग टोरेंट फ़ाइलों को आपके चुने हुए डाउनलोड क्लाइंट को भेजता है — यह सब रियल टाइम में, बिना किसी पोलिंग देरी के होता है।

VPS पर autobrr को सेल्फ-होस्ट करना 24/7 IRC चैनल मॉनिटरिंग को स्थायी कनेक्शनों के साथ सुनिश्चित करता है जिन्हें डायनामिक IP या शेड्यूल डाउनटाइम वाली होम मशीन मज़बूती से बनाए नहीं रख सकती। समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार चलने का मतलब है कि आपका ऑटोमेशन कभी भी फ्रीलीच विंडो, लिमिटेड-सीडर रिलीज़, या प्राइवेट ट्रैकर्स पर टाइम-सेंसिटिव रेशियो अवसर को नहीं चूकता।