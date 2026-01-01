एक क्लिक इंस्टॉलेशन में autobrr डिप्लॉय करें।
आधुनिक डाउनलोड ऑटोमेशन टूल जो इंडेक्सर IRC चैनलों को वास्तविक समय में मॉनिटर करता है ताकि टॉरेंट की घोषणा होते ही उन्हें प्राप्त कर सके।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप autobrr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
autobrr टोरेंट और यूज़नेट के लिए एक अगली पीढ़ी का डाउनलोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो autodl-irssi, trackarr और flexget जैसे टूल्स की कार्यक्षमता को एक आधुनिक समाधान में समेकित करता है। यह इंडेक्सर IRC चैनलों से जुड़ता है जहाँ नई रिलीज़ अपलोड होते ही तुरंत घोषित की जाती हैं, आपके फ़िल्टर नियमों को लागू करता है, और मैचिंग टोरेंट फ़ाइलों को आपके चुने हुए डाउनलोड क्लाइंट को भेजता है — यह सब रियल टाइम में, बिना किसी पोलिंग देरी के होता है।
VPS पर autobrr को सेल्फ-होस्ट करना 24/7 IRC चैनल मॉनिटरिंग को स्थायी कनेक्शनों के साथ सुनिश्चित करता है जिन्हें डायनामिक IP या शेड्यूल डाउनटाइम वाली होम मशीन मज़बूती से बनाए नहीं रख सकती। समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार चलने का मतलब है कि आपका ऑटोमेशन कभी भी फ्रीलीच विंडो, लिमिटेड-सीडर रिलीज़, या प्राइवेट ट्रैकर्स पर टाइम-सेंसिटिव रेशियो अवसर को नहीं चूकता।
autobrr की मुख्य विशेषताएं
वास्तविक समय IRC निगरानी
इंडेक्सर IRC अनाउंस चैनलों से स्थायी कनेक्शन नई रिलीज़ का तुरंत पता लगा लेते हैं, जैसे ही वे अपलोड होती हैं, RSS फ़ीड या API पोलिंग के उन्हें देखने से पहले।
उन्नत फ़िल्टर नियम
आकार, श्रेणी, अपलोडर, रिलीज़ ग्रुप, रिज़ॉल्यूशन और कस्टम रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न के आधार पर जटिल फ़िल्टर बनाएँ ताकि आप ठीक वही प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हैं और कुछ नहीं।
बहु-ग्राहक समर्थन
पकड़े गए टॉरेंट को सीधे qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, या वॉच फ़ोल्डर में भेजें — विभिन्न फ़िल्टरों को स्वचालित रूप से विभिन्न क्लाइंट्स पर रूट करते हुए।
arr इंटीग्रेशन
रेडार, सोनार, लिडार और व्हिस्पार के साथ नेटिव इंटीग्रेशन ऑटोब्रर को यह जांचने की सुविधा देता है कि कोई रिलीज़ वास्तव में वांछित है या नहीं, डाउनलोड करने से पहले, जिससे अनावश्यक बैंडविड्थ की बर्बादी खत्म होती है।
आँकड़े और इतिहास
डाउनलोड की संख्या, फ़िल्टर हिट दरें ट्रैक करें, और वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से इतिहास प्राप्त करें ताकि आप अपने नियमों को अनुकूलित कर सकें और समय के साथ अपने ऑटोमेशन के प्रदर्शन को समझ सकें।
आपको autobrr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।