phpIPAM को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
IPv4/IPv6 सबनेट और नेटवर्क रिसोर्सेज को ट्रैक और व्यवस्थित करने के लिए एक ओपन-सोर्स आईपी एड्रेस मैनेजमेंट टूल।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप phpIPAM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
phpIPAM एक सेल्फ-होस्टेड, वेब-आधारित IP एड्रेस मैनेजमेंट (IPAM) एप्लीकेशन है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को IPv4 और IPv6 एड्रेस स्पेस को ट्रैक और व्यवस्थित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है। स्प्रेडशीट बनाए रखने या प्रोप्राइटरी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के बजाय, phpIPAM सबनेट प्लानिंग, IP एलोकेशन ट्रैकिंग, VLAN मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड नेटवर्क डिस्कवरी के लिए एक डेटाबेस-समर्थित इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर phpIPAM चलाने का मतलब है कि आपका IP एड्रेस डेटा — सबनेट, VLAN असाइनमेंट, NAT मैपिंग और डिवाइस रिकॉर्ड — आपके नियंत्रण वाले सर्वर पर रहता है जिसमें कोई क्लाउड डिपेंडेंसी या लाइसेंसिंग लागत नहीं होती है। बिल्ट-इन नेटवर्क स्कैनर IP स्थिति को अपडेट रखने के लिए एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर होस्ट्स को पिंग करता है, और REST API आपको IP मैनेजमेंट को प्रोविजनिंग पाइपलाइन और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो में इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है।
phpIPAM की मुख्य विशेषताएं
सबनेट विज़ुअलाइज़ेशन
IPv4 और IPv6 एड्रेस स्पेस को ग्राफिक रूप से देखें, जिसमें फ्री स्पेस ट्रैकिंग और सबनेट हायरार्की एक नज़र में प्रदर्शित होती है।
स्वचालित नेटवर्क स्कैनिंग
बिल्ट-इन नेटवर्क डिस्कवरी एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर होस्ट्स को पिंग करती है और मैन्युअल इनपुट के बिना IP स्टेटस को स्वचालित रूप से अपडेट करती है।
VLAN और VRF प्रबंधन
अपने नेटवर्क सेगमेंटेशन की पूरी तस्वीर बनाए रखने के लिए IP एड्रेस के साथ VLANs और VRFs को ट्रैक करें।
REST API एक्सेस
REST API के माध्यम से प्रोग्रामेटिक आईपी प्रबंधन आपको phpIPAM को प्रोविजनिंग वर्कफ़्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन में एकीकृत करने की सुविधा देता है।
PowerDNS एकीकरण
होस्टनेम और आईपी रिकॉर्ड को सीधे PowerDNS के साथ सिंक्रनाइज़ करें ताकि DNS और IPAM डेटा को मैन्युअल अपडेट के बिना सुसंगत रखा जा सके।
आपको phpIPAM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।