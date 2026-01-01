phpIPAM एक सेल्फ-होस्टेड, वेब-आधारित IP एड्रेस मैनेजमेंट (IPAM) एप्लीकेशन है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को IPv4 और IPv6 एड्रेस स्पेस को ट्रैक और व्यवस्थित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है। स्प्रेडशीट बनाए रखने या प्रोप्राइटरी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के बजाय, phpIPAM सबनेट प्लानिंग, IP एलोकेशन ट्रैकिंग, VLAN मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड नेटवर्क डिस्कवरी के लिए एक डेटाबेस-समर्थित इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर phpIPAM चलाने का मतलब है कि आपका IP एड्रेस डेटा — सबनेट, VLAN असाइनमेंट, NAT मैपिंग और डिवाइस रिकॉर्ड — आपके नियंत्रण वाले सर्वर पर रहता है जिसमें कोई क्लाउड डिपेंडेंसी या लाइसेंसिंग लागत नहीं होती है। बिल्ट-इन नेटवर्क स्कैनर IP स्थिति को अपडेट रखने के लिए एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर होस्ट्स को पिंग करता है, और REST API आपको IP मैनेजमेंट को प्रोविजनिंग पाइपलाइन और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो में इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है।