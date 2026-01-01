phpIPAM पर 69% तक की छूट

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IPv4/IPv6 सबनेट और नेटवर्क रिसोर्सेज को ट्रैक और व्यवस्थित करने के लिए एक ओपन-सोर्स आईपी एड्रेस मैनेजमेंट टूल।

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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4 vCPU कोर
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16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप phpIPAM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

phpIPAM एक सेल्फ-होस्टेड, वेब-आधारित IP एड्रेस मैनेजमेंट (IPAM) एप्लीकेशन है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को IPv4 और IPv6 एड्रेस स्पेस को ट्रैक और व्यवस्थित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है। स्प्रेडशीट बनाए रखने या प्रोप्राइटरी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के बजाय, phpIPAM सबनेट प्लानिंग, IP एलोकेशन ट्रैकिंग, VLAN मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड नेटवर्क डिस्कवरी के लिए एक डेटाबेस-समर्थित इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर phpIPAM चलाने का मतलब है कि आपका IP एड्रेस डेटा — सबनेट, VLAN असाइनमेंट, NAT मैपिंग और डिवाइस रिकॉर्ड — आपके नियंत्रण वाले सर्वर पर रहता है जिसमें कोई क्लाउड डिपेंडेंसी या लाइसेंसिंग लागत नहीं होती है। बिल्ट-इन नेटवर्क स्कैनर IP स्थिति को अपडेट रखने के लिए एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर होस्ट्स को पिंग करता है, और REST API आपको IP मैनेजमेंट को प्रोविजनिंग पाइपलाइन और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो में इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

phpIPAM की मुख्य विशेषताएं

सबनेट विज़ुअलाइज़ेशन

IPv4 और IPv6 एड्रेस स्पेस को ग्राफिक रूप से देखें, जिसमें फ्री स्पेस ट्रैकिंग और सबनेट हायरार्की एक नज़र में प्रदर्शित होती है।

स्वचालित नेटवर्क स्कैनिंग

बिल्ट-इन नेटवर्क डिस्कवरी एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर होस्ट्स को पिंग करती है और मैन्युअल इनपुट के बिना IP स्टेटस को स्वचालित रूप से अपडेट करती है।

VLAN और VRF प्रबंधन

अपने नेटवर्क सेगमेंटेशन की पूरी तस्वीर बनाए रखने के लिए IP एड्रेस के साथ VLANs और VRFs को ट्रैक करें।

REST API एक्सेस

REST API के माध्यम से प्रोग्रामेटिक आईपी प्रबंधन आपको phpIPAM को प्रोविजनिंग वर्कफ़्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन में एकीकृत करने की सुविधा देता है।

PowerDNS एकीकरण

होस्टनेम और आईपी रिकॉर्ड को सीधे PowerDNS के साथ सिंक्रनाइज़ करें ताकि DNS और IPAM डेटा को मैन्युअल अपडेट के बिना सुसंगत रखा जा सके।

आपको phpIPAM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

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Sylvain
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Atlas CMMS

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40+ प्रोवाइडर के लिए स्व-होस्टेड डायनामिक डीएनएस अपडेटर, हेडलेस एजेंट के रूप में चलता है

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