Castopod एक व्यापक ओपन-सोर्स पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे उन क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो बिना किसी थर्ड-पार्टी होस्टिंग सर्विस पर निर्भर हुए प्रोफेशनल पब्लिशिंग क्षमताएं चाहते हैं। यह एपिसोड प्रबंधन, सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वचालित RSS फीड जनरेशन, विस्तृत लिसनर एनालिटिक्स, और विकेंद्रीकृत सोशल नेटवर्किंग के लिए ActivityPub इंटीग्रेशन को संभालता है — यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड पैकेज में।

अपने खुद के VPS पर अपने पॉडकास्ट को होस्ट करने का मतलब है कि आप अपने ऑडियंस डेटा के मालिक हैं, प्रति-डाउनलोड बैंडविड्थ शुल्क से बचते हैं, और प्लेटफॉर्म लॉक-इन के बिना अपने कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।