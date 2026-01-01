1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Vvveb CMS डिप्लॉय करें।
वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ई-कॉमर्स स्टोर्स को बिना कोड लिखे विज़ुअली बनाने के लिए ड्रैग-एंड-ड्रॉप CMS।
Vvveb CMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Vvveb CMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Vvveb एक ओपन-सोर्स कॉन्टेंट प्रबंधन सिस्टम है जिसमें एक इंटीग्रेटेड विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप पेज बिल्डर है। यह आपको कंपोनेंट्स को कैनवास पर ड्रैग करके और उन्हें विज़ुअल रूप से कस्टमाइज़ करके प्रोफेशनल वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन स्टोर्स डिज़ाइन और पब्लिश करने की सुविधा देता है — इसके लिए किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
VPS पर Vvveb को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पर बिना किसी मासिक SaaS शुल्क के पूरा कंट्रोल देता है। कंपोनेंट लाइब्रेरी में लेआउट्स, टेक्स्ट, मीडिया, फॉर्म्स और ई-कॉमर्स एलिमेंट्स शामिल हैं, जबकि बैकएंड मल्टी-पेज मैनेजमेंट, मीडिया अपलोड्स और थीम कस्टमाइज़ेशन प्रदान करता है।
Vvveb CMS की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल पेज बिल्डर
तत्काल विज़ुअल फीडबैक और इनलाइन एडिटिंग के साथ, घटकों को ड्रैग और ड्रॉप करके लाइव कैनवास पर पेज बनाएँ।
ईकॉमर्स तैयार
बिल्ट-इन ई-कॉमर्स कंपोनेंट्स और टेम्पलेट्स के साथ उत्पाद कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट और चेकआउट फ़्लो बनाएं।
ब्लॉग प्रबंधन
अंतर्निहित सामग्री प्रबंधन टूल का उपयोग करके श्रेणियों, टैग और लेखक प्रोफाइल के साथ ब्लॉग पोस्ट बनाएं और प्रबंधित करें।
थीम कस्टमाइज़ेशन
CSS या टेम्पलेट फ़ाइलों को सीधे छुए बिना, थीम एडिटर के माध्यम से विश्व स्तर पर रंग, फ़ॉन्ट और लेआउट को कस्टमाइज़ करें।
नो-कोड पब्लिशिंग
नए पेज प्रकाशित करें और डेवलपर की भागीदारी के बिना सामग्री को विज़ुअली अपडेट करें, जिससे साइट अपडेट्स तेज़ और स्वतंत्र रहें।
आपको Vvveb CMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।