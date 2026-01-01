Vvveb एक ओपन-सोर्स कॉन्टेंट प्रबंधन सिस्टम है जिसमें एक इंटीग्रेटेड विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप पेज बिल्डर है। यह आपको कंपोनेंट्स को कैनवास पर ड्रैग करके और उन्हें विज़ुअल रूप से कस्टमाइज़ करके प्रोफेशनल वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन स्टोर्स डिज़ाइन और पब्लिश करने की सुविधा देता है — इसके लिए किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।

VPS पर Vvveb को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पर बिना किसी मासिक SaaS शुल्क के पूरा कंट्रोल देता है। कंपोनेंट लाइब्रेरी में लेआउट्स, टेक्स्ट, मीडिया, फॉर्म्स और ई-कॉमर्स एलिमेंट्स शामिल हैं, जबकि बैकएंड मल्टी-पेज मैनेजमेंट, मीडिया अपलोड्स और थीम कस्टमाइज़ेशन प्रदान करता है।