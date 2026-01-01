स्मोकपिंग एक लंबे समय तक चलने वाला लेटेंसी मॉनिटर है जो नियमित अंतराल पर लक्ष्यों की जाँच करता है और परिणामों को स्मोकी RRD ग्राफ़ के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ माध्य के चारों ओर रंग की पट्टी जिटर और पैकेट लॉस को एक नज़र में दर्शाती है। टोबियास ओएटिकर (MRTG और RRDtool के लेखक) द्वारा निर्मित, यह बीस से अधिक वर्षों से आईएसपी, होस्टिंग प्रोवाइडर और होम लैब के लिए डी फैक्टो नेटवर्क रीचेबिलिटी टूल रहा है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर स्मोकपिंग को सेल्फ-होस्ट करना आपको यह मापने के लिए एक स्थायी सुविधाजनक बिंदु प्रदान करता है कि एक निश्चित स्थान बाकी इंटरनेट को कैसे देखता है — यह आईएसपी समस्याओं का निदान करने, ट्रांज़िट प्रोवाइडर की तुलना करने, दूरस्थ साइटों के लिए एसएलए कंप्लायंस की निगरानी करने और आपकी सेवाओं की पहुँच का दीर्घकालिक रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोगी है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन और ऐतिहासिक RRD डेटाबेस दोनों के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ आता है।