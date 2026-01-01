1-क्लिक में SmokePing डिप्लॉय करें।
एक दीर्घकालिक विलंबता और पैकेट-लॉस मॉनिटर जो नेटवर्क जिटर और पहुंच योग्यता को धुंधले RRD ग्राफ़ के रूप में विज़ुअलाइज़ करता है।
SmokePing के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SmokePing के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्मोकपिंग एक लंबे समय तक चलने वाला लेटेंसी मॉनिटर है जो नियमित अंतराल पर लक्ष्यों की जाँच करता है और परिणामों को स्मोकी RRD ग्राफ़ के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ माध्य के चारों ओर रंग की पट्टी जिटर और पैकेट लॉस को एक नज़र में दर्शाती है। टोबियास ओएटिकर (MRTG और RRDtool के लेखक) द्वारा निर्मित, यह बीस से अधिक वर्षों से आईएसपी, होस्टिंग प्रोवाइडर और होम लैब के लिए डी फैक्टो नेटवर्क रीचेबिलिटी टूल रहा है।
अपने स्वयं के वीपीएस पर स्मोकपिंग को सेल्फ-होस्ट करना आपको यह मापने के लिए एक स्थायी सुविधाजनक बिंदु प्रदान करता है कि एक निश्चित स्थान बाकी इंटरनेट को कैसे देखता है — यह आईएसपी समस्याओं का निदान करने, ट्रांज़िट प्रोवाइडर की तुलना करने, दूरस्थ साइटों के लिए एसएलए कंप्लायंस की निगरानी करने और आपकी सेवाओं की पहुँच का दीर्घकालिक रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोगी है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन और ऐतिहासिक RRD डेटाबेस दोनों के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ आता है।
SmokePing की मुख्य विशेषताएं
धुंधला RRD ग्राफ
मीडियन लेटेंसी को एक रंगीन बैंड के साथ प्लॉट करें जो विचरण और पैकेट लॉस को एक ही इमेज में दर्शाता है, जिससे जिटर और ब्राउनआउट्स तुरंत दिखाई देते हैं।
विभिन्न प्रोब प्रकार
आईसीएमपी पिंग, टीसीपी पिंग, डीएनएस, एचटीटीपी, एफपिंग, और कर्ल प्रोब को एक ही इंस्टेंस में मिलाकर नेटवर्क पाथ और एप्लिकेशन रीचेबिलिटी को एक साथ मॉनिटर करें।
पदानुक्रमित लक्ष्य
लक्ष्यों को ट्री-संरचित अनुभागों में समूहित करें ताकि डैशबोर्ड पठनीय बने रहें जब आप विभिन्न क्षेत्रों, साइटों या प्रदाताओं में कई होस्ट की निगरानी करते हैं।
सीमा अलर्ट
ईमेल या स्क्रिप्ट-आधारित अलर्ट ट्रिगर करें जब कोई लक्ष्य एक निश्चित अवधि तक कॉन्फ़िगर करने योग्य हानि या लेटेंसी थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है।
मास्टर / स्लेव प्रोब
अतिरिक्त स्मोकपिंग नोड्स को दूरस्थ निगरानी बिंदुओं पर स्लेव के रूप में चलाएं और बहु-स्थान निगरानी के लिए उनके परिणामों को मास्टर यूआई में एकत्रित करें।
दीर्घकालिक प्रतिधारण
राउंड-रॉबिन RRD डेटाबेस स्थिर डिस्क उपयोग के साथ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक दृश्य रखते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली गिरावटों का पता लगाने के लिए आदर्श हैं।
आपको SmokePing को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।