Stirling PDF एक सेल्फ-होस्टेड PDF मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके अपने सर्वर पर 50 से अधिक डॉक्यूमेंट ऑपरेशंस को पूरी तरह से संभालता है। मर्ज करें, स्प्लिट करें, रोटेट करें, कंप्रेस करें, ऑफिस और PDF फॉर्मेट्स के बीच कन्वर्ट करें, OCR लागू करें, संवेदनशील कॉन्टेंट को हटाएँ, वॉटरमार्क जोड़ें, डिजिटल सिग्नेचर लागू करें, और PDF/A में एक्सपोर्ट करें — यह सब किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले एक स्वच्छ वेब इंटरफेस के माध्यम से। कोई फाइल साइज लिमिट नहीं। कोई यूसेज कोटा नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता।

कानूनी टीमों, वित्त विभागों और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स को संभालने वाले किसी भी संगठन के लिए, Stirling PDF को सेल्फ-होस्ट करना एंटरप्राइज-ग्रेड PDF प्रोसेसिंग प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवेदनशील फाइलें कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड सर्विस से होकर न गुजरें।