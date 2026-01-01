Stirling PDF को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
50+ ऑपरेशंस के साथ स्व-होस्टेड PDF टूलकिट — थर्ड-पार्टी सेवाओं पर अपलोड किए बिना दस्तावेज़ों को मर्ज करें, स्प्लिट करें, कन्वर्ट करें, OCR करें, कंप्रेस करें, redact करें और साइन करें।
Stirling PDF के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Stirling PDF के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Stirling PDF एक सेल्फ-होस्टेड PDF मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके अपने सर्वर पर 50 से अधिक डॉक्यूमेंट ऑपरेशंस को पूरी तरह से संभालता है। मर्ज करें, स्प्लिट करें, रोटेट करें, कंप्रेस करें, ऑफिस और PDF फॉर्मेट्स के बीच कन्वर्ट करें, OCR लागू करें, संवेदनशील कॉन्टेंट को हटाएँ, वॉटरमार्क जोड़ें, डिजिटल सिग्नेचर लागू करें, और PDF/A में एक्सपोर्ट करें — यह सब किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले एक स्वच्छ वेब इंटरफेस के माध्यम से। कोई फाइल साइज लिमिट नहीं। कोई यूसेज कोटा नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता।
कानूनी टीमों, वित्त विभागों और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स को संभालने वाले किसी भी संगठन के लिए, Stirling PDF को सेल्फ-होस्ट करना एंटरप्राइज-ग्रेड PDF प्रोसेसिंग प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवेदनशील फाइलें कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड सर्विस से होकर न गुजरें।
Stirling PDF की मुख्य विशेषताएं
50+ PDF ऑपरेशंस
मर्ज करें, स्प्लिट करें, रोटेट करें, कंप्रेस करें, पेजों को फिर से व्यवस्थित करें, इमेज निकालें, और दर्जनों अन्य ऑपरेशन — सब एक ही टूल में, सेवाओं के बीच स्विच किए बिना।
OCR और रूपांतरण
Tesseract OCR का उपयोग करके स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को खोजने योग्य PDF में बदलें, और PDF तथा Word, Excel, या PowerPoint फॉर्मेट के बीच रूपांतरित करें।
अस्पष्टीकरण और गोपनीयता
दस्तावेज़ों को साझा करने से पहले संवेदनशील टेक्स्ट, इमेज और मेटाडेटा को स्थायी रूप से हटाएँ — इस जोखिम के बिना कि मूल सामग्री को रिकवर किया जा सके।
डिजिटल हस्ताक्षर
थर्ड-पार्टी साइनिंग सेवाओं या प्रति-दस्तावेज़ सदस्यता शुल्क पर निर्भर किए बिना, PDF पर कानूनी रूप से बाध्यकारी डिजिटल हस्ताक्षर लागू करें।
बैच प्रोसेसिंग
बैच ऑपरेशंस के साथ एक साथ कई फ़ाइलों को प्रोसेस करें और अंतर्निहित REST API के माध्यम से दस्तावेज़ वर्कफ़्लो को स्वचालित करें।
PDF/A पुरालेखन
दस्तावेज़ों को PDF/A फॉर्मेट में बदलें ताकि वे दीर्घकालिक संग्रह अनुपालन के लिए तैयार रहें, जो कानूनी, वित्तीय और सरकारी संदर्भों में आवश्यक है।
आपको Stirling PDF को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।