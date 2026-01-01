Gotify एक हल्का, ओपन-सोर्स पुश नोटिफिकेशन सर्वर है जो आपको वास्तविक समय में संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। एक सीधा REST API Firebase, Pushover या किसी अन्य थर्ड-पार्टी सेवा पर निर्भर हुए बिना स्क्रिप्ट्स, मॉनिटरिंग टूल्स, क्रॉन जॉब्स और एप्लिकेशन से नोटिफिकेशन को एकीकृत करना आसान बनाता है। यह कई क्लाइंट एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है और प्राथमिकता स्तरों के साथ स्रोत के अनुसार नोटिफिकेशन को व्यवस्थित करता है।

Gotify को सेल्फ-होस्ट करना आपके अपने VPS पर सभी नोटिफिकेशन डेटा रखता है, गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसका न्यूनतम संसाधन उपयोग का मतलब है कि यह मेमोरी या CPU के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना अन्य एप्लिकेशन के साथ आराम से चलता है।