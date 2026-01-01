1-क्लिक में Gotify डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड पुश नोटिफिकेशन सर्वर एक साधारण REST API और रियल-टाइम WebSocket डिलीवरी के साथ।
Gotify के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gotify के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gotify एक हल्का, ओपन-सोर्स पुश नोटिफिकेशन सर्वर है जो आपको वास्तविक समय में संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। एक सीधा REST API Firebase, Pushover या किसी अन्य थर्ड-पार्टी सेवा पर निर्भर हुए बिना स्क्रिप्ट्स, मॉनिटरिंग टूल्स, क्रॉन जॉब्स और एप्लिकेशन से नोटिफिकेशन को एकीकृत करना आसान बनाता है। यह कई क्लाइंट एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है और प्राथमिकता स्तरों के साथ स्रोत के अनुसार नोटिफिकेशन को व्यवस्थित करता है।
Gotify को सेल्फ-होस्ट करना आपके अपने VPS पर सभी नोटिफिकेशन डेटा रखता है, गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसका न्यूनतम संसाधन उपयोग का मतलब है कि यह मेमोरी या CPU के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना अन्य एप्लिकेशन के साथ आराम से चलता है।
Gotify की मुख्य विशेषताएं
सरल रेस्ट एपीआई
किसी भी स्क्रिप्ट या ऐप्लिकेशन से एक साधारण HTTP POST रिक्वेस्ट के माध्यम से नोटिफिकेशन भेजें — किसी SDK की आवश्यकता नहीं है और किसी जटिल सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
रीयल-टाइम वेबसॉकेट्स
संदेश वेबसॉकेट के माध्यम से कनेक्टेड क्लाइंट्स को तुरंत पुश किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अलर्ट आपके डिवाइस पर उसी क्षण दिखाई दें जब वे भेजे जाते हैं।
एंड्रॉइड और वेब क्लाइंट्स
आधिकारिक ऐप के साथ Android डिवाइस पर सूचनाएं प्राप्त करें, या बिल्ट-इन वेब UI के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र में संदेशों की निगरानी करें।
बहु-ऐप्लिकेशन समर्थन
सूचनाओं को स्रोत एप्लिकेशन के अनुसार अलग टोकन और प्राथमिकता स्तरों के साथ व्यवस्थित करें, मॉनिटरिंग अलर्ट, बैकअप और CI इवेंट्स को स्पष्ट रूप से अलग रखते हुए।
प्लगइन विस्तारणीयता
Gotify को सामुदायिक प्लगइन्स के साथ बढ़ाएँ ताकि कोर सर्वर को संशोधित किए बिना नए नोटिफिकेशन स्रोत, फ़ॉरवर्डिंग नियम और कस्टम इंटीग्रेशन जोड़े जा सकें।
आपको Gotify को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।