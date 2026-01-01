Inngest एक ओपन-सोर्स वर्कफ़्लो ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है जो आपको सीधे आपके एप्लिकेशन कोड में विश्वसनीय बैकग्राउंड फ़ंक्शन, इवेंट-ड्रिवन वर्कफ़्लो और शेड्यूल्ड जॉब्स लिखने की सुविधा देता है। यह रिट्राई, कॉन्करेंसी, थ्रॉटलिंग और स्टेप-फ़ंक्शन लॉजिक को स्वचालित रूप से संभालता है, जिससे आपका एप्लिकेशन कोड इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चिंताओं के बजाय बिज़नेस लॉजिक पर केंद्रित रहता है।

अपने खुद के VPS पर Inngest को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एग्जीक्यूशन, डेटा और कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा नियंत्रण मिलता है। यह बिल्ट-इन SQLite परसिस्टेंस और एक इन-मेमोरी क्यू के साथ आता है, जिससे आप बाहरी डेटाबेस या मैसेज ब्रोकर सेवाओं की आवश्यकता के बिना पूरे प्लेटफॉर्म को चला सकते हैं।