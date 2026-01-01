1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Flame डिप्लॉय करें।
आपकी पर्सनल सर्वर और होमलैब सेवाओं के लिए सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज और होम डैशबोर्ड।
Flame के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Flame के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Flame एक सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज है जो आपके सर्वर को आपके सभी ऐप्लिकेशन्स और बुकमार्क्स के लिए एक व्यवस्थित हब में बदल देता है। सब कुछ एक बिल्ट-इन GUI के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है — कोई कॉन्फ़िग फ़ाइलें एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रीस्टार्ट की आवश्यकता नहीं है। ऐप्स जोड़ें, बुकमार्क्स व्यवस्थित करें, और लुक को पूरी तरह से ब्राउज़र से कस्टमाइज़ करें।
होस्टेड डैशबोर्ड सेवाओं के विपरीत, Flame पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है, जिससे आपकी सेवा इन्वेंट्री और बुकमार्क्स निजी रहते हैं। इसका Docker लेबल इंटीग्रेशन स्वचालित रूप से चल रहे कंटेनरों का पता लगाता है, ताकि आपका डैशबोर्ड अपडेटेड रहे जैसे ही आप नई सेवाएँ डिप्लॉय करते हैं।
Flame की मुख्य विशेषताएं
GUI-आधारित प्रबंधन
किसी भी कॉन्फ़िग फ़ाइल को संपादित किए बिना, सीधे वेब इंटरफ़ेस से एप्लिकेशन और बुकमार्क जोड़ें, अपडेट करें और हटाएँ।
Docker ऑटो-डिस्कवरी
Docker लेबलों को पढ़कर चल रहे कंटेनरों की स्वचालित रूप से पहचान करता है, जिससे आपका डैशबोर्ड डिप्लॉय की गई सेवाओं के साथ सिंक में रहता है।
एकीकृत खोज
पहले से मौजूद सर्च बार 11 वेब सर्च प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है और स्थानीय ऐप्स और बुकमार्क्स को रीयल टाइम में फ़िल्टर करता है।
कस्टम थीम्स
15 बिल्ट-इन कलर थीम में से चुनें या कस्टम थीम एडिटर और CSS ओवरराइड के साथ अपना खुद का बनाएं।
मौसम विजेट
अपने डैशबोर्ड पर एक मुफ्त वेदर एपीआई कुंजी और अपने स्थान के निर्देशांक का उपयोग करके लाइव मौसम की स्थिति दिखाएं।
आपको Flame को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।