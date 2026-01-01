Flame एक सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज है जो आपके सर्वर को आपके सभी ऐप्लिकेशन्स और बुकमार्क्स के लिए एक व्यवस्थित हब में बदल देता है। सब कुछ एक बिल्ट-इन GUI के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है — कोई कॉन्फ़िग फ़ाइलें एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रीस्टार्ट की आवश्यकता नहीं है। ऐप्स जोड़ें, बुकमार्क्स व्यवस्थित करें, और लुक को पूरी तरह से ब्राउज़र से कस्टमाइज़ करें।

होस्टेड डैशबोर्ड सेवाओं के विपरीत, Flame पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है, जिससे आपकी सेवा इन्वेंट्री और बुकमार्क्स निजी रहते हैं। इसका Docker लेबल इंटीग्रेशन स्वचालित रूप से चल रहे कंटेनरों का पता लगाता है, ताकि आपका डैशबोर्ड अपडेटेड रहे जैसे ही आप नई सेवाएँ डिप्लॉय करते हैं।