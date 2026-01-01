1-क्लिक इंस्टॉलेशन में BugSink डिप्लॉय करें
संवेदनशील डीबगिंग डेटा पर पूर्ण नियंत्रण के साथ एप्लिकेशन अपवादों की निगरानी के लिए स्व-होस्टेड त्रुटि ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म।
BugSink के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप BugSink के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
BugSink एक सेल्फ-होस्टेड एरर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में आपकी सेवाओं में एप्लिकेशन अपवादों को कैप्चर करता है, समूहित करता है और सामने लाता है। Django और Python के साथ निर्मित, यह स्टैक ट्रेस, एरर कॉन्टेक्स्ट और डी-डुप्लीकेशन प्रदान करता है जिनकी विकास टीमों को समस्याओं का तुरंत निदान और समाधान करने के लिए आवश्यकता होती है — संवेदनशील डीबगिंग जानकारी को किसी तीसरे पक्ष की सेवा पर भेजे बिना।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग प्रति-एरर-वॉल्यूम मूल्य निर्धारण को समाप्त करती है, विनियमित उद्योगों के लिए डेटा रेजीडेंसी संबंधी चिंताओं को दूर करती है, और आपको एरर ट्रैकिंग को सीधे अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत करने देती है। यह डिप्लॉयमेंट BugSink को MySQL के साथ जोड़ता है ताकि एरर को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सके और पहली शुरुआत में स्वचालित रूप से एक एडमिन उपयोगकर्ता बनाता है।
BugSink की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित त्रुटि समूहन
समान अपवादों को डुप्लिकेट हटाता है और उन्हें क्लस्टर करता है, ताकि आपकी टीम को डैशबोर्ड पर हजारों समान अलर्ट की बाढ़ के बजाय एक कार्रवाई योग्य समस्या दिखे।
विस्तृत स्टैक ट्रेस
प्रत्येक त्रुटि के समय सोर्स कॉन्टेक्स्ट और वेरिएबल स्टेट के साथ पूर्ण स्टैक ट्रेस कैप्चर करता है, जिससे डेवलपर्स को बग्स को रीप्रोड्यूस करने और ठीक करने के लिए आवश्यक सब कुछ मिलता है।
बहु-भाषा SDK समर्थन
यह कई प्रोग्रामिंग भाषाओं और फ्रेमवर्क में लोकप्रिय SDKs के साथ एकीकृत होता है, ताकि आप अपनी सभी सेवाओं से त्रुटियों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकें।
रीयल-टाइम नोटिफिकेशन
नए त्रुटि प्रकारों का पता चलते ही अलर्ट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे टीमें समस्याएँ बढ़ने और अधिक उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने से पहले प्रतिक्रिया दे पाती हैं।
पूरा डेटा संप्रभुता
सभी त्रुटि डेटा, स्टैक ट्रेस और उपयोगकर्ता संदर्भ आपके वीपीएस पर ही रहते हैं, जिससे अनुपालन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और संवेदनशील जानकारी को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर जाने से रोका जाता है।
आपको BugSink को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।