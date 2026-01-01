BugSink एक सेल्फ-होस्टेड एरर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में आपकी सेवाओं में एप्लिकेशन अपवादों को कैप्चर करता है, समूहित करता है और सामने लाता है। Django और Python के साथ निर्मित, यह स्टैक ट्रेस, एरर कॉन्टेक्स्ट और डी-डुप्लीकेशन प्रदान करता है जिनकी विकास टीमों को समस्याओं का तुरंत निदान और समाधान करने के लिए आवश्यकता होती है — संवेदनशील डीबगिंग जानकारी को किसी तीसरे पक्ष की सेवा पर भेजे बिना।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग प्रति-एरर-वॉल्यूम मूल्य निर्धारण को समाप्त करती है, विनियमित उद्योगों के लिए डेटा रेजीडेंसी संबंधी चिंताओं को दूर करती है, और आपको एरर ट्रैकिंग को सीधे अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत करने देती है। यह डिप्लॉयमेंट BugSink को MySQL के साथ जोड़ता है ताकि एरर को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सके और पहली शुरुआत में स्वचालित रूप से एक एडमिन उपयोगकर्ता बनाता है।