Cerbos एक सेल्फ-होस्टेड पॉलिसी डिसीजन पॉइंट है जो आपके एप्लिकेशन कोड से ऑथराइज़ेशन लॉजिक को अलग करता है। सेवाओं में परमिशन चेक को बिखेरने के बजाय, आप रिसोर्स और प्रिंसिपल पॉलिसी को वर्ज़न-कंट्रोल्ड YAML फ़ाइलों के रूप में परिभाषित करते हैं, और Cerbos सब-मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम में REST और gRPC API पर ऑथराइज़ेशन के सवालों का जवाब देता है।

अपने खुद के VPS पर Cerbos को सेल्फ-होस्ट करना हर ऑथराइज़ेशन डिसीजन और ऑडिट लॉग को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी सर्विस यह नहीं देख पाती कि कौन से यूज़र किन रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। पॉलिसी आपके कोड के साथ रहती हैं, जेनरेटेड SDK क्लाइंट्स के ज़रिए किसी भी भाषा के साथ इंटीग्रेट होती हैं, और आपकी सेवाओं को रीस्टार्ट किए बिना रनटाइम पर रीलोड की जा सकती हैं।