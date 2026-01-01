एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Cerbos डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स, भाषा-स्वतंत्र ऑथराइज़ेशन सर्विस, संदर्भ-जागरूक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ को कोड के रूप में लिखने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cerbos के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cerbos एक सेल्फ-होस्टेड पॉलिसी डिसीजन पॉइंट है जो आपके एप्लिकेशन कोड से ऑथराइज़ेशन लॉजिक को अलग करता है। सेवाओं में परमिशन चेक को बिखेरने के बजाय, आप रिसोर्स और प्रिंसिपल पॉलिसी को वर्ज़न-कंट्रोल्ड YAML फ़ाइलों के रूप में परिभाषित करते हैं, और Cerbos सब-मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम में REST और gRPC API पर ऑथराइज़ेशन के सवालों का जवाब देता है।
अपने खुद के VPS पर Cerbos को सेल्फ-होस्ट करना हर ऑथराइज़ेशन डिसीजन और ऑडिट लॉग को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी सर्विस यह नहीं देख पाती कि कौन से यूज़र किन रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। पॉलिसी आपके कोड के साथ रहती हैं, जेनरेटेड SDK क्लाइंट्स के ज़रिए किसी भी भाषा के साथ इंटीग्रेट होती हैं, और आपकी सेवाओं को रीस्टार्ट किए बिना रनटाइम पर रीलोड की जा सकती हैं।
Cerbos की मुख्य विशेषताएं
कोड के रूप में नीति
अपने ऐप के अंदर छिपी हुई डेटाबेस टेबल के बजाय, पूर्ण गिट हिस्ट्री, कोड रिव्यू और CI/CD सत्यापन के साथ वर्जन-नियंत्रित YAML फ़ाइलों में एक्सेस नियमों को परिभाषित करें।
भाषा निरपेक्ष
Cerbos को REST या gRPC के ज़रिए किसी भी भाषा से कॉल करें, जिसमें Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby, और Rust के लिए आधिकारिक SDK क्लाइंट्स उपलब्ध हैं।
संदर्भ-जागरूक निर्णय
उपयोगकर्ता, संसाधन और परिवेश की विशेषताओं — जिसमें JWT क्लेम शामिल हैं — के आधार पर अनुमतियों का मूल्यांकन करें, ताकि स्थिर भूमिका असाइनमेंट से परे बारीक नियमों को व्यक्त किया जा सके।
मिलीसेकंड से कम लैटेन्सी
पॉलिसीज़ को इन-मेमोरी डिसीज़न इंजन में कम्पाइल किया जाता है, ताकि चेक एक मिलीसेकंड से भी कम समय में वापस आ जाएँ और बिना किसी डेटाबेस हॉप के हॉरिज़ॉन्टली स्केल हो सकें।
बिल्ट-इन ऑडिट लॉग
प्रत्येक प्राधिकरण निर्णय को अनुपालन रिपोर्टिंग और घटना के बाद की नीति डीबगिंग के लिए पूर्ण अनुरोध और प्रतिक्रिया संदर्भ के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है।
आपको Cerbos को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।