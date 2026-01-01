imgproxy ऑन-द-फ्लाई इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक उच्च-प्रदर्शन वाला स्टैंडअलोन सर्वर है। अपने एप्लिकेशन में इमेज मैनिपुलेशन कोड लिखने या प्रति-रूपांतरण SaaS शुल्क का भुगतान करने के बजाय, आप imgproxy को एक बार डिप्लॉय करते हैं और URL पैरामीटर के माध्यम से इमेज को रूपांतरित करते हैं। URL बनाकर इमेज का आकार बदलें, क्रॉप करें, कन्वर्ट करें, वॉटरमार्क करें और ऑप्टीमाइज़ करें — आपकी इमेज स्टोरेज या डिलीवरी पाइपलाइन में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

libvips पर निर्मित, imgproxy ImageMagick की तुलना में कम मेमोरी उपयोग के साथ इमेज को काफी तेज़ी से प्रोसेस करता है। यह JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF और अन्य को सपोर्ट करता है, जिसमें सर्वोत्तम गुणवत्ता-से-आकार अनुपात के लिए स्वचालित फॉर्मेट चयन होता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना प्रति-अनुरोध मूल्य निर्धारण के एक निश्चित VPS लागत पर असीमित इमेज रूपांतरण प्रदान करती है।