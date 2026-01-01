imgproxy पर 69% तक की छूट

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तेज़ और सुरक्षित ऑन-द-फ्लाई इमेज प्रोसेसिंग सर्वर जो साधारण URL-आधारित अनुरोधों के माध्यम से इमेज को रिसाइज़ करता है, कन्वर्ट करता है और ऑप्टीमाइज़ करता है।

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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
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4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
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200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199/माह
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप imgproxy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

imgproxy ऑन-द-फ्लाई इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक उच्च-प्रदर्शन वाला स्टैंडअलोन सर्वर है। अपने एप्लिकेशन में इमेज मैनिपुलेशन कोड लिखने या प्रति-रूपांतरण SaaS शुल्क का भुगतान करने के बजाय, आप imgproxy को एक बार डिप्लॉय करते हैं और URL पैरामीटर के माध्यम से इमेज को रूपांतरित करते हैं। URL बनाकर इमेज का आकार बदलें, क्रॉप करें, कन्वर्ट करें, वॉटरमार्क करें और ऑप्टीमाइज़ करें — आपकी इमेज स्टोरेज या डिलीवरी पाइपलाइन में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

libvips पर निर्मित, imgproxy ImageMagick की तुलना में कम मेमोरी उपयोग के साथ इमेज को काफी तेज़ी से प्रोसेस करता है। यह JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF और अन्य को सपोर्ट करता है, जिसमें सर्वोत्तम गुणवत्ता-से-आकार अनुपात के लिए स्वचालित फॉर्मेट चयन होता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना प्रति-अनुरोध मूल्य निर्धारण के एक निश्चित VPS लागत पर असीमित इमेज रूपांतरण प्रदान करती है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

imgproxy की मुख्य विशेषताएं

यूआरएल-आधारित प्रसंस्करण

एक URL बनाकर छवियों को रूपांतरित करें — कोई कोड परिवर्तन नहीं, इमेज पाइपलाइन में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, और आपके एप्लिकेशन में इंस्टॉल करने के लिए किसी SDKs की आवश्यकता नहीं।

फॉर्मेट रूपांतरण

WebP या AVIF को उन ब्राउज़रों को स्वचालित रूप से प्रदान करें जो उनका समर्थन करते हैं, पुराने क्लाइंट्स के लिए JPEG या PNG पर वापस लौटते हुए।

क्लाउड स्टोरेज समर्थन

स्रोत इमेज सीधे S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, या किसी भी HTTP URL से प्राप्त करें, बिना फ़ाइलों को सर्वर पर कॉपी किए।

इमेज बॉम्ब सुरक्षा

स्रोत रिज़ॉल्यूशन और फ़ाइल आकार पर अंतर्निहित सीमाएँ डीकंप्रेसन हमलों को रोकती हैं जो सर्वर मेमोरी को खत्म कर सकते हैं।

URL साइनिंग

क्रिप्टोग्राफिक यूआरएल सिग्नेचर आपके imgproxy इंस्टेंस को एक सामान्य-उद्देश्य सार्वजनिक इमेज प्रॉक्सी के रूप में अनधिकृत उपयोग से रोकते हैं।

आपको imgproxy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Herriman
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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