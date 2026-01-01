OneTimeSecret आपको संवेदनशील जानकारी — पासवर्ड, API कीज़, निजी संदेश — ऐसे लिंक के माध्यम से साझा करने देता है जो एक बार देखे जाने के बाद खुद ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार जब प्राप्तकर्ता लिंक खोलता है, तो रहस्य सर्वर से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है, जिससे कोई निशान नहीं बचता।

अपने स्वयं के VPS पर OneTimeSecret को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि साझा किए गए रहस्य कभी भी तीसरे पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छूते। आप एन्क्रिप्शन, रिटेंशन पॉलिसी और एक्सेस लॉग को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह उन टीमों के लिए आदर्श बन जाता है जो क्रेडेंशियल, ग्राहक डेटा, या ईमेल या चैट के लिए बहुत संवेदनशील किसी भी जानकारी को संभालती हैं।