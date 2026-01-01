1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OneTimeSecret डिप्लॉय करें।
पासवर्ड और संवेदनशील डेटा को सेल्फ-डिस्ट्रक्टिंग लिंक के माध्यम से शेयर करें जिन्हें केवल एक बार देखा जा सकता है।
OneTimeSecret के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OneTimeSecret के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OneTimeSecret आपको संवेदनशील जानकारी — पासवर्ड, API कीज़, निजी संदेश — ऐसे लिंक के माध्यम से साझा करने देता है जो एक बार देखे जाने के बाद खुद ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार जब प्राप्तकर्ता लिंक खोलता है, तो रहस्य सर्वर से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है, जिससे कोई निशान नहीं बचता।
अपने स्वयं के VPS पर OneTimeSecret को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि साझा किए गए रहस्य कभी भी तीसरे पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छूते। आप एन्क्रिप्शन, रिटेंशन पॉलिसी और एक्सेस लॉग को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह उन टीमों के लिए आदर्श बन जाता है जो क्रेडेंशियल, ग्राहक डेटा, या ईमेल या चैट के लिए बहुत संवेदनशील किसी भी जानकारी को संभालती हैं।
OneTimeSecret की मुख्य विशेषताएं
स्वयं नष्ट होने वाले लिंक
हर रहस्य को पहली बार देखे जाने के तुरंत बाद हटा दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवेदनशील डेटा को दोबारा एक्सेस नहीं किया जा सकता।
पासफ्रेज़ सुरक्षा
एक वैकल्पिक पासफ्रेज़ जोड़ें ताकि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही गुप्त जानकारी को डिक्रिप्ट और पढ़ सके।
कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति
रहस्यों को मिनटों, घंटों या दिनों के बाद स्वतः समाप्त होने के लिए सेट करें, भले ही उन्हें कभी खोला न गया हो।
पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं
कोई भी खाता बनाए बिना रहस्य बना और प्राप्त कर सकता है, जिससे तेजी से साझा करने में आने वाली बाधा कम होती है।
एडमिन खाता समर्थन
वेब UI से उपयोग की निगरानी और इंस्टेंस को मैनेज करने के लिए पहली विज़िट पर एक एडमिन अकाउंट रजिस्टर करें।
आपको OneTimeSecret को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।