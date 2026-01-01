1-क्लिक इंस्टॉलेशन में phpMyAdmin डिप्लॉय करें।
MySQL और MariaDB डेटाबेस को एक सहज ग्राफिकल इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रबंधित करने के लिए एक वेब-आधारित प्रशासन उपकरण।
phpMyAdmin के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप phpMyAdmin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
phpMyAdmin MySQL और MariaDB डेटाबेस के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, जिसे दो दशकों से अधिक समय से लाखों डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा विश्वसनीय माना जाता है। यह डेटा ब्राउज़ करने, SQL क्वेरीज़ ऐक्ज़ीक्यूट करने, टेबल्स और इंडेक्स मैनेज करने, यूज़र प्रिविलेज हैंडल करने, और डेटा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए एक व्यापक ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है — यह सब कमांड-लाइन ऐक्सेस के बिना।
यह डिप्लॉयमेंट आर्बिट्ररी सर्वर मोड में चलता है, जिससे आप लॉगिन पर उसके क्रेडेंशियल्स दर्ज करके किसी भी MySQL या MariaDB इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने खुद के VPS पर phpMyAdmin को सेल्फ-होस्ट करना डेटाबेस ट्रैफ़िक को आपके नेटवर्क के भीतर रखता है और HTTPS के पीछे सुरक्षित हमेशा उपलब्ध ऐक्सेस प्रदान करता है।
phpMyAdmin की मुख्य विशेषताएं
दृश्य डेटाबेस प्रबंधन
एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से डेटाबेस और टेबल्स में रिकॉर्ड्स को ब्राउज़ करें, खोजें, संपादित करें और डिलीट करें।
SQL क्वेरी एडिटर
सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो-कंप्लीशन और जटिल ऑपरेशंस के लिए एक विज़ुअल क्वेरी बिल्डर के साथ क्वेरीज़ निष्पादित करें।
आयात और निर्यात
SQL, CSV, XML, JSON, और अन्य लोकप्रिय फॉर्मेट का उपयोग करके, कॉन्फ़िगर करने योग्य विकल्पों के साथ डेटा को आयात और निर्यात करें।
यूज़र विशेषाधिकार प्रबंधन
MySQL सर्वर पर विस्तृत अनुमति नियंत्रण के साथ डेटाबेस उपयोगकर्ता खाते बनाएं और प्रबंधित करें।
मल्टी-सर्वर समर्थन
एक ही phpMyAdmin डिप्लॉयमेंट से विभिन्न MySQL और MariaDB इंस्टेंस से आर्बिट्ररी सर्वर मोड का उपयोग करके कनेक्ट करें।
सर्वर निगरानी
डेटाबेस और टेबल के आंकड़े देखें, सर्वर की स्थिति के मेट्रिक्स ट्रैक करें, और रियल टाइम में परफॉरमेंस की निगरानी करें।
आपको phpMyAdmin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।