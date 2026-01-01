phpMyAdmin MySQL और MariaDB डेटाबेस के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, जिसे दो दशकों से अधिक समय से लाखों डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा विश्वसनीय माना जाता है। यह डेटा ब्राउज़ करने, SQL क्वेरीज़ ऐक्ज़ीक्यूट करने, टेबल्स और इंडेक्स मैनेज करने, यूज़र प्रिविलेज हैंडल करने, और डेटा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए एक व्यापक ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है — यह सब कमांड-लाइन ऐक्सेस के बिना।

यह डिप्लॉयमेंट आर्बिट्ररी सर्वर मोड में चलता है, जिससे आप लॉगिन पर उसके क्रेडेंशियल्स दर्ज करके किसी भी MySQL या MariaDB इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने खुद के VPS पर phpMyAdmin को सेल्फ-होस्ट करना डेटाबेस ट्रैफ़िक को आपके नेटवर्क के भीतर रखता है और HTTPS के पीछे सुरक्षित हमेशा उपलब्ध ऐक्सेस प्रदान करता है।