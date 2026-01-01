Big-AGI एक ओपन-सोर्स एआई वर्कस्पेस है जिसे उन पेशेवरों के लिए बनाया गया है जिन्हें अपनी एआई इंटरैक्शन पर गंभीर नियंत्रण की आवश्यकता है। OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, और 15+ अन्य प्रोवाइडर्स के लिए अपनी खुद की API कुंजी कनेक्ट करें ताकि एक ही इंटरफ़ेस से 500 से अधिक मॉडल तक पहुंच सकें — बिना किसी बिचौलिए के मार्कअप और बिना किसी प्लेटफ़ॉर्म सदस्यता शुल्क के, जो आप सीधे अपने प्रोवाइडर्स को भुगतान करते हैं उसके अतिरिक्त।

इसका सिग्नेचर बीम फीचर एक ही प्रॉम्प्ट को एक साथ कई मॉडल पर चलाता है और बुद्धिमानी से सर्वोत्तम उत्तरों को मर्ज करता है, जिससे उच्च-दांव वाले कार्यों पर भ्रम काफी कम हो जाता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग हर बातचीत और API कुंजी को पूरी तरह से निजी रखती है, जिसमें टीम एक्सेस को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक HTTP बेसिक ऑथ शामिल है।