1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Big-AGI डिप्लॉय करें।
पेशेवर मल्टी-मॉडल AI वर्कस्पेस जो 20+ प्रदाताओं में 500+ मॉडल का समर्थन करता है, जिसमें अंतर्निहित समानांतर मॉडल तुलना शामिल है।
Big-AGI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Big-AGI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Big-AGI एक ओपन-सोर्स एआई वर्कस्पेस है जिसे उन पेशेवरों के लिए बनाया गया है जिन्हें अपनी एआई इंटरैक्शन पर गंभीर नियंत्रण की आवश्यकता है। OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, और 15+ अन्य प्रोवाइडर्स के लिए अपनी खुद की API कुंजी कनेक्ट करें ताकि एक ही इंटरफ़ेस से 500 से अधिक मॉडल तक पहुंच सकें — बिना किसी बिचौलिए के मार्कअप और बिना किसी प्लेटफ़ॉर्म सदस्यता शुल्क के, जो आप सीधे अपने प्रोवाइडर्स को भुगतान करते हैं उसके अतिरिक्त।
इसका सिग्नेचर बीम फीचर एक ही प्रॉम्प्ट को एक साथ कई मॉडल पर चलाता है और बुद्धिमानी से सर्वोत्तम उत्तरों को मर्ज करता है, जिससे उच्च-दांव वाले कार्यों पर भ्रम काफी कम हो जाता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग हर बातचीत और API कुंजी को पूरी तरह से निजी रखती है, जिसमें टीम एक्सेस को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक HTTP बेसिक ऑथ शामिल है।
Big-AGI की मुख्य विशेषताएं
Beam मल्टी-मॉडल
कई AI मॉडलों पर किसी भी प्रॉम्प्ट को समानांतर रूप से चलाएं और सबसे अच्छे रिस्पॉन्स को मर्ज करें — जिससे जटिल या उच्च-दांव वाले कार्यों में भ्रांतियां कम हों।
500+ मॉडल
OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter, और 15+ अन्य प्रोवाइडर को अपनी API कीज़ का उपयोग करके एक इंटरफ़ेस के माध्यम से कनेक्ट करें।
स्थानीय-प्राथमिकता गोपनीयता
बातचीत और सेटिंग्स ब्राउज़र में स्टोर की जाती हैं, सर्वर पर नहीं — आपका डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़ता है।
वेब सर्च और उद्धरण
किसी भी चैट के भीतर वेब पर खोजें और Google कस्टम सर्च या अन्य कॉन्फ़िगर किए गए प्रदाताओं द्वारा संचालित स्रोत उद्धरणों के साथ उत्तर प्राप्त करें।
पहुँच नियंत्रण
अपनी सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस को HTTP बेसिक ऑथ के साथ सुरक्षित रखें ताकि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता आपकी API कीज़ और बातचीत के इतिहास तक पहुँच सकें।
आपको Big-AGI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।