Xibo CMS एक परिपक्व, पूरी तरह से ओपन-सोर्स डिजिटल साइनेज प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग लेआउट डिज़ाइन करने, मीडिया लाइब्रेरी व्यवस्थित करने और डिस्प्ले के बेड़े में सामग्री शेड्यूल करने के लिए किया जाता है — एक सिंगल लॉबी स्क्रीन से लेकर हजारों राष्ट्रव्यापी एंडपॉइंट्स तक। CMS उपयोगकर्ताओं, अनुमतियों, अभियानों, डेपार्टिंग और प्रूफ-ऑफ-प्ले रिपोर्टिंग को संभालता है, जबकि Android, webOS, Tizen, Linux, या Windows पर चलने वाले हल्के Xibo प्लेयर्स स्क्रीन पर सामग्री प्रस्तुत करते हैं।

अपने VPS पर Xibo CMS को सेल्फ-होस्ट करना शेड्यूल, ऑडियंस एनालिटिक्स और मीडिया एसेट्स को बिना किसी प्रति-डिस्प्ले SaaS शुल्क के आपके नियंत्रण में रखता है। यह टेम्पलेट CMS को MySQL, रियल-टाइम प्लेयर कंट्रोल के लिए XMR मैसेज रिले, कैशिंग के लिए Memcached, और एम्बेडेड चार्ट के लिए QuickChart के साथ शिप करता है — ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और स्वचालित HTTPS के साथ प्री-इंस्टॉल्ड Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से उजागर होते हैं।