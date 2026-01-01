1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Xibo CMS डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डिजिटल साइनेज CMS, जो एक केंद्रीय सर्वर से डिस्प्ले के नेटवर्क पर लेआउट और मीडिया को शेड्यूल करने के लिए है।
Xibo CMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Xibo CMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Xibo CMS एक परिपक्व, पूरी तरह से ओपन-सोर्स डिजिटल साइनेज प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग लेआउट डिज़ाइन करने, मीडिया लाइब्रेरी व्यवस्थित करने और डिस्प्ले के बेड़े में सामग्री शेड्यूल करने के लिए किया जाता है — एक सिंगल लॉबी स्क्रीन से लेकर हजारों राष्ट्रव्यापी एंडपॉइंट्स तक। CMS उपयोगकर्ताओं, अनुमतियों, अभियानों, डेपार्टिंग और प्रूफ-ऑफ-प्ले रिपोर्टिंग को संभालता है, जबकि Android, webOS, Tizen, Linux, या Windows पर चलने वाले हल्के Xibo प्लेयर्स स्क्रीन पर सामग्री प्रस्तुत करते हैं।
अपने VPS पर Xibo CMS को सेल्फ-होस्ट करना शेड्यूल, ऑडियंस एनालिटिक्स और मीडिया एसेट्स को बिना किसी प्रति-डिस्प्ले SaaS शुल्क के आपके नियंत्रण में रखता है। यह टेम्पलेट CMS को MySQL, रियल-टाइम प्लेयर कंट्रोल के लिए XMR मैसेज रिले, कैशिंग के लिए Memcached, और एम्बेडेड चार्ट के लिए QuickChart के साथ शिप करता है — ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और स्वचालित HTTPS के साथ प्री-इंस्टॉल्ड Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के माध्यम से उजागर होते हैं।
Xibo CMS की मुख्य विशेषताएं
लेआउट डिजाइनर
ब्राउज़र में ड्रैग-एंड-ड्रॉप विज़ुअल एडिटर का उपयोग करके छवियों, वीडियो, वेब पेज, RSS, टिकर और विजेट्स को मिलाकर मल्टी-ज़ोन लेआउट्स बनाएँ।
शेड्यूलिंग और डेपार्टिंग
दिनांक सीमा, दिन के समय, सप्ताह के दिन, पुनरावृत्ति या प्राथमिकता के आधार पर अभियान शेड्यूल करें — जिसमें भू-जागरूक और इवेंट-ट्रिगर किया गया प्लेबैक शामिल हैं।
समूह प्रबंधन प्रदर्शित करें
सैकड़ों या हजारों स्क्रीन को ग्रुप्स और टैग्स में व्यवस्थित करें, फिर एक केंद्रीय कंसोल से प्रत्येक सेगमेंट को अलग-अलग शेड्यूल पुश करें।
रियल-टाइम प्लेयर कंट्रोल
शामिल XMR मैसेज रिले लेआउट परिवर्तनों, स्क्रीनशॉट अनुरोधों और कमांड्स को कनेक्टेड प्लेयर्स तक पहुंचाता है, जैसे ही आप प्रकाशित करते हैं।
प्रूफ ऑफ प्ले रिपोर्टिंग
अनुपालन और विज्ञापन सुलह के लिए प्रति-डिस्प्ले प्लेबैक स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करें, रिपोर्ट के साथ जिन्हें CSV के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है या चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म खिलाड़ी
लगभग किसी भी साइनेज हार्डवेयर को चलाने के लिए CMS को एंड्रॉइड, वेबओएस, टाइजन, लिनक्स और विंडोज पर मुफ्त या लाइसेंस्ड Xibo Players के साथ पेयर करें।
आपको Xibo CMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।