लेबल स्टूडियो सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स डेटा लेबलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके 27,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जो हर प्रमुख डेटा प्रकार — टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, HTML, टाइम सीरीज़ और मल्टी-मॉडल कॉम्बिनेशन में एनोटेशन का समर्थन करता है। टीमें इसका उपयोग कस्टमाइज़ेबल लेबलिंग टेम्पलेट्स, ML-असिस्टेड एनोटेशन और इंटर-एनोटेटर एग्रीमेंट मेट्रिक्स के साथ उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण डेटासेट बनाने के लिए करती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर लेबल स्टूडियो को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील प्रशिक्षण डेटा — मेडिकल इमेज, वित्तीय दस्तावेज़, मालिकाना व्यावसायिक सामग्री — पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता या प्रति-एनोटेशन शुल्क नहीं लगता है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय प्रोजेक्ट और एनोटेशन स्टोरेज के लिए लेबल स्टूडियो को PostgreSQL 16 के साथ जोड़ता है।