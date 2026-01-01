एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Label Studio डिप्लॉय करें।
मशीन लर्निंग मॉडल के लिए टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, और टाइम सीरीज़ डेटा को एनोटेट करने हेतु ओपन-सोर्स डेटा लेबलिंग प्लेटफॉर्म।
Label Studio के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Label Studio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
लेबल स्टूडियो सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स डेटा लेबलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके 27,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जो हर प्रमुख डेटा प्रकार — टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, HTML, टाइम सीरीज़ और मल्टी-मॉडल कॉम्बिनेशन में एनोटेशन का समर्थन करता है। टीमें इसका उपयोग कस्टमाइज़ेबल लेबलिंग टेम्पलेट्स, ML-असिस्टेड एनोटेशन और इंटर-एनोटेटर एग्रीमेंट मेट्रिक्स के साथ उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण डेटासेट बनाने के लिए करती हैं।
अपने स्वयं के VPS पर लेबल स्टूडियो को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील प्रशिक्षण डेटा — मेडिकल इमेज, वित्तीय दस्तावेज़, मालिकाना व्यावसायिक सामग्री — पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता या प्रति-एनोटेशन शुल्क नहीं लगता है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय प्रोजेक्ट और एनोटेशन स्टोरेज के लिए लेबल स्टूडियो को PostgreSQL 16 के साथ जोड़ता है।
Label Studio की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-टाइप एनोटेशन
एक ही प्लेटफ़ॉर्म से 50+ कस्टमाइज़ करने योग्य टेम्पलेट प्रकारों का उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और टाइम सीरीज़ डेटा को लेबल करें।
ML-सहायता प्राप्त लेबलिंग
डेटा को स्वचालित रूप से प्री-लेबल करने के लिए एक ML बैकएंड कनेक्ट करें, जिससे एनोटेटर शुरुआत से लेबलिंग करने के बजाय भविष्यवाणियों की समीक्षा और सुधार कर सकें।
सक्रिय अधिगम कार्यप्रवाह
लेबलिंग के लिए सबसे अनिश्चित या जानकारीपूर्ण नमूनों को प्राथमिकता दें ताकि प्रति एनोटेशन घंटे में मॉडल सुधार को अधिकतम किया जा सके।
टीम सहयोग
कई एनोटेटरों के बीच कार्यों को असाइन करें और सुसंगत लेबल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंटर-एनोटेटर एग्रीमेंट को ट्रैक करें।
ML फॉर्मेट एक्सपोर्ट
पूर्ण किए गए एनोटेशन को सीधे COCO, VOC, YOLO, और अन्य लोकप्रिय प्रारूपों में निर्यात करें ताकि मॉडल को तुरंत प्रशिक्षित किया जा सके।
आपको Label Studio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।