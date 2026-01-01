Reiverr एक ओपन-सोर्स फ्रंट-एंड है जो मीडिया डिस्कवरी, रिक्वेस्टिंग और प्लेबैक को एक ही टीवी-फ्रेंडली इंटरफ़ेस में जोड़ता है। Jellyfin, TMDB, Sonarr और Radarr के बीच स्विच करने के बजाय, यूज़र्स ट्रेंडिंग टाइटल ब्राउज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन पा सकते हैं, मिसिंग कंटेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में पहले से मौजूद कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं — यह सब एक ही ऐप से जो रिमोट और 10-फुट UI के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है।

Reiverr को अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्ट करना हर कनेक्टेड API की, वॉच हिस्ट्री और रिक्वेस्ट लॉग को आपके कंट्रोल में रखता है। प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर आपको कोर को मॉडिफाई किए बिना नए स्ट्रीमिंग सोर्स जोड़ने की सुविधा देता है, और वही बैकएंड वेब ऐप और सैमसंग टाइज़ेन स्मार्ट टीवी पर एक नेटिव बिल्ड दोनों को पावर दे सकता है।