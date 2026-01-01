एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Reiverr डिप्लॉय करें।
Jellyfin, TMDB, Sonarr, और Radarr के लिए एकीकृत टीवी-अनुकूल इंटरफ़ेस जो Overseerr-शैली की खोज की जगह लेता है।
Reiverr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Reiverr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Reiverr एक ओपन-सोर्स फ्रंट-एंड है जो मीडिया डिस्कवरी, रिक्वेस्टिंग और प्लेबैक को एक ही टीवी-फ्रेंडली इंटरफ़ेस में जोड़ता है। Jellyfin, TMDB, Sonarr और Radarr के बीच स्विच करने के बजाय, यूज़र्स ट्रेंडिंग टाइटल ब्राउज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन पा सकते हैं, मिसिंग कंटेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में पहले से मौजूद कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं — यह सब एक ही ऐप से जो रिमोट और 10-फुट UI के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है।
Reiverr को अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्ट करना हर कनेक्टेड API की, वॉच हिस्ट्री और रिक्वेस्ट लॉग को आपके कंट्रोल में रखता है। प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर आपको कोर को मॉडिफाई किए बिना नए स्ट्रीमिंग सोर्स जोड़ने की सुविधा देता है, और वही बैकएंड वेब ऐप और सैमसंग टाइज़ेन स्मार्ट टीवी पर एक नेटिव बिल्ड दोनों को पावर दे सकता है।
Reiverr की मुख्य विशेषताएं
TMDB खोज
ट्रेंडिंग फिल्में और शो, व्यक्तिगत सुझाव, कलाकार, रेटिंग और ट्रेलर ब्राउज़ करें, जो द मूवी डेटाबेस द्वारा संचालित हैं।
Jellyfin प्लेबैक
अपनी Jellyfin लाइब्रेरी में मौजूद सामग्री को ऐप्स या सेशन बदले बिना सीधे Reiverr के अंदर स्ट्रीम करें।
Sonarr और Radarr अनुरोध
गुम हुए टाइटल्स को सीधे Sonarr या Radarr पर भेजें ताकि वे स्वचालित रूप से डाउनलोड और लाइब्रेरी में इम्पोर्ट हो सकें, बिना किसी UI को खोले।
टीवी-पहला इंटरफ़ेस
स्मार्ट टीवी और सेट-टॉप बॉक्स के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किए गए रिमोट-फ्रेंडली नेविगेशन, बड़ी टाइपोग्राफी और फोकस हाइलाइटिंग।
प्लगइन वास्तुकला
माउंटेड प्लगइन्स फ़ोल्डर में अतिरिक्त प्लेबैक या सोर्स प्लगइन्स डालें ताकि इमेज को फिर से बनाए बिना Reiverr का विस्तार किया जा सके।
Tizen स्मार्ट टीवी बिल्ड
Samsung स्मार्ट टीवी पर Reiverr को एक नेटिव ऐप के रूप में इंस्टॉल करने के लिए होस्टेड बैकएंड को आधिकारिक Tizen बिल्ड के साथ पेयर करें।
आपको Reiverr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।