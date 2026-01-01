1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Tika डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स सामग्री विश्लेषण टूलकिट जो एक हज़ार से अधिक फ़ाइल प्रकारों से मेटाडेटा और टेक्स्ट का पता लगाता है और निकालता है।
Apache Tika के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Tika के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Tika एक कंटेंट डिटेक्शन और एनालिसिस फ्रेमवर्क है जो PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, इमेज, ऑडियो, वीडियो और आर्काइव फाइलों सहित एक हजार से अधिक फाइल फॉर्मेट्स से टेक्स्ट, मेटाडेटा और स्ट्रक्चर निकालने के लिए एक सिंगल REST API प्रदान करता है। प्रति फॉर्मेट दर्जनों पार्सर लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करने के बजाय, एप्लिकेशन Tika Server को रॉ बाइट्स भेजते हैं और नॉर्मलाइज़्ड आउटपुट प्राप्त करते हैं।
अपने खुद के VPS पर Tika Server को सेल्फ-होस्ट करना डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — जो गोपनीय कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स और रेगुलेटेड डेटा के लिए महत्वपूर्ण है — जबकि होस्टेड एक्सट्रैक्शन API द्वारा लगाए गए प्रति-डॉक्यूमेंट शुल्क और रेट लिमिट्स को हटाता है। पूरी इमेज Tesseract OCR और GDAL के साथ आती है ताकि स्कैन किए गए PDF और इमेज फाइलें तुरंत सर्च करने योग्य हों।
Apache Tika की मुख्य विशेषताएं
हज़ार से ज़्यादा प्रारूप
एक सुसंगत REST इंटरफ़ेस के माध्यम से PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, इमेज, ऑडियो, वीडियो और दर्जनों आर्काइव फॉर्मेट को पार्स करें।
बिल्ट-इन OCR
पूरी इमेज Tesseract को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी और स्पेनिश भाषा पैक के साथ बंडल करती है, ताकि स्कैन किए गए PDF और इमेज फाइलें बिना किसी अतिरिक्त सेवा के खोजने योग्य टेक्स्ट प्रदान कर सकें।
REST API सर्वर
टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, मेटाडेटा, भाषा का पता लगाने और MIME-टाइप पहचान के लिए एंडपॉइंट्स किसी भी बैकएंड को एक साधारण HTTP POST के साथ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को इंटीग्रेट करने की सुविधा देते हैं।
भाषा पहचान
किसी भी निकाले गए टेक्स्ट की भाषा को स्वचालित रूप से पहचानें, जिससे अतिरिक्त लाइब्रेरी को बंडल किए बिना डाउनस्ट्रीम सर्च इंडेक्सिंग, अनुवाद और रूटिंग पाइपलाइन सक्षम हो सकें।
पाइपलाइन तैयार है।
यह सर्च प्लेटफॉर्म, RAG इनजेशन, ई-डिस्कवरी वर्कफ़्लो और डिजिटल-संरक्षण सिस्टम के लिए निष्कर्षण चरण के रूप में कार्य करता है, जिन्हें विषम दस्तावेज़ों से सामान्यीकृत टेक्स्ट की आवश्यकता होती है।
आपको Apache Tika को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।