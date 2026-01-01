Apache Tika एक कंटेंट डिटेक्शन और एनालिसिस फ्रेमवर्क है जो PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, इमेज, ऑडियो, वीडियो और आर्काइव फाइलों सहित एक हजार से अधिक फाइल फॉर्मेट्स से टेक्स्ट, मेटाडेटा और स्ट्रक्चर निकालने के लिए एक सिंगल REST API प्रदान करता है। प्रति फॉर्मेट दर्जनों पार्सर लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करने के बजाय, एप्लिकेशन Tika Server को रॉ बाइट्स भेजते हैं और नॉर्मलाइज़्ड आउटपुट प्राप्त करते हैं।

अपने खुद के VPS पर Tika Server को सेल्फ-होस्ट करना डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — जो गोपनीय कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स और रेगुलेटेड डेटा के लिए महत्वपूर्ण है — जबकि होस्टेड एक्सट्रैक्शन API द्वारा लगाए गए प्रति-डॉक्यूमेंट शुल्क और रेट लिमिट्स को हटाता है। पूरी इमेज Tesseract OCR और GDAL के साथ आती है ताकि स्कैन किए गए PDF और इमेज फाइलें तुरंत सर्च करने योग्य हों।