GlitchTip एक ओपन-सोर्स एरर ट्रैकिंग और परफॉरमेंस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Sentry के सीधे प्रतिस्थापन के रूप में काम करता है। हर आधिकारिक Sentry SDK — JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, मोबाइल और अन्य के लिए — बिना किसी बदलाव के काम करता है, बस इसे अपने GlitchTip DSN पर इंगित करके। यह प्लेटफॉर्म अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ब्रेडक्रंब कॉन्टेक्स्ट, सोर्स मैप्स और रिलीज़ ट्रैकिंग को उसी वर्कफ़्लो और UI पैटर्न के साथ कैप्चर करता है जिन्हें डेवलपर्स Sentry से पहले से जानते हैं।

अपने VPS पर GlitchTip को सेल्फ-होस्ट करना आपको वह सारा एरर-ट्रैकिंग वर्कफ़्लो देता है जो आपको Sentry SaaS से मिलता है — लेकिन बहुत कम रिसोर्स फुटप्रिंट पर और बिना किसी प्रति-इवेंट कोटा के। सिंगल-कंटेनर ऑल-इन-वन मोड अलग वर्कर सेवाओं के बिना इनजेशन, वेब UI और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को संभालता है।