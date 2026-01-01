1-क्लिक इंस्टॉलेशन में GlitchTip डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स त्रुटि ट्रैकिंग और प्रदर्शन निगरानी प्लेटफ़ॉर्म जो Sentry SDKs के साथ पूरी तरह से संगत है — एक हल्का सेल्फ-होस्टेड विकल्प।
GlitchTip के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GlitchTip के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GlitchTip एक ओपन-सोर्स एरर ट्रैकिंग और परफॉरमेंस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Sentry के सीधे प्रतिस्थापन के रूप में काम करता है। हर आधिकारिक Sentry SDK — JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, मोबाइल और अन्य के लिए — बिना किसी बदलाव के काम करता है, बस इसे अपने GlitchTip DSN पर इंगित करके। यह प्लेटफॉर्म अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ब्रेडक्रंब कॉन्टेक्स्ट, सोर्स मैप्स और रिलीज़ ट्रैकिंग को उसी वर्कफ़्लो और UI पैटर्न के साथ कैप्चर करता है जिन्हें डेवलपर्स Sentry से पहले से जानते हैं।
अपने VPS पर GlitchTip को सेल्फ-होस्ट करना आपको वह सारा एरर-ट्रैकिंग वर्कफ़्लो देता है जो आपको Sentry SaaS से मिलता है — लेकिन बहुत कम रिसोर्स फुटप्रिंट पर और बिना किसी प्रति-इवेंट कोटा के। सिंगल-कंटेनर ऑल-इन-वन मोड अलग वर्कर सेवाओं के बिना इनजेशन, वेब UI और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को संभालता है।
GlitchTip की मुख्य विशेषताएं
Sentry-संगत API
Sentry के लिए तत्काल प्रतिस्थापन — हर आधिकारिक Sentry SDK आपके GlitchTip DSN पर इंगित करके बिना किसी बदलाव के काम करता है, किसी कोड को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है।
त्रुटि कैप्चर और समूहन
स्टैक ट्रेस फ़िंगरप्रिंट के आधार पर समान अपवादों की स्मार्ट ग्रुपिंग डुप्लिकेट शोर को खत्म करती है, जिससे प्रत्येक अद्वितीय समस्या को पूर्ण इवेंट इतिहास के साथ एक बार उजागर किया जाता है।
सोर्स मैप्स और रिलीज़
प्रोडक्शन बिल्ड्स के लिए जावास्क्रिप्ट सोर्स मैप्स अपलोड करें और रिलीज़ को टैग करें ताकि स्टैक ट्रेस मूल स्रोत लाइनों पर हल हो सकें और रिग्रेशन ट्रैकिंग बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के काम करे।
परफॉरमेंस और अपटाइम
वैकल्पिक ट्रांजेक्शन परफॉरमेंस मॉनिटरिंग और अपटाइम चेक, रिस्पॉन्स-टाइम प्रोफाइल और एक्सटर्नल हेल्थ प्रोब के साथ एरर ट्रैकिंग को पूरा करते हैं।
सूचनाएं जारी करें
Slack, Discord, Microsoft Teams, जेनरिक वेबहुक, और ईमेल अलर्ट प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए पहली घटना, रिग्रेशन और थ्रेशोल्ड उल्लंघन पर सक्रिय होते हैं।
टीम और प्रोजेक्ट दायरा निर्धारण
त्रुटियों को प्रोजेक्ट और टीम के अनुसार प्रति-उपयोगकर्ता भूमिका अनुमतियों के साथ व्यवस्थित करें ताकि फ्रंटएंड, बैकएंड और मोबाइल समूह केवल अपनी एक्सेप्शन स्ट्रीम्स देख सकें।
आपको GlitchTip को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।