1-क्लिक इंस्टॉलेशन में WireGuard Easy डिप्लॉय करें।
क्लाइंट जनरेशन, क्यूआर कोड और रीयल-टाइम ट्रैफिक आंकड़ों के साथ वेब-आधारित वायरगार्ड वीपीएन प्रबंधन।
WireGuard Easy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WireGuard Easy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WireGuard Easy एक सेल्फ-होस्टेड वेब इंटरफेस है जो किसी भी स्किल लेवल के लिए WireGuard VPN सर्वर को डिप्लॉय और मैनेज करना आसान बनाता है। यह WireGuard CLI को छुए बिना क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन बनाने, मोबाइल सेटअप के लिए QR कोड्स जनरेट करने और रियल-टाइम ट्रैफ़िक आंकड़ों की निगरानी करने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है।
VPS पर WireGuard Easy को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने पूर्ण नियंत्रण में एक प्राइवेट VPN सर्वर मिलता है। WireGuard की आधुनिक क्रिप्टोग्राफी और लाइटवेट कर्नेल मॉड्यूल OpenVPN या IPSec की तुलना में काफी तेज़ और अधिक कुशल टनल प्रदान करते हैं, और वेब UI सर्वर को रीस्टार्ट किए बिना क्लाइंट्स को तुरंत जोड़ने, डिसेबल करने या हटाने की सुविधा देता है।
WireGuard Easy की मुख्य विशेषताएं
वेब-आधारित प्रबंधन
वायरगार्ड कमांड लाइन का उपयोग किए बिना, ब्राउज़र इंटरफ़ेस से वीपीएन क्लाइंट्स को जोड़ें, सक्षम करें, अक्षम करें और हटाएँ।
QR कोड सेटअप
WireGuard मोबाइल ऐप से स्कैन करके तुरंत कनेक्शन सेटअप करने के लिए प्रत्येक क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए QR कोड जनरेट करें।
वास्तविक समय ट्रैफ़िक आँकड़े
VPN गतिविधि को ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड से प्रति-क्लाइंट बैंडविड्थ उपयोग और अंतिम बार देखे गए टाइमस्टैम्प की निगरानी करें।
तेज़ वायरगार्ड सुरंगें
WireGuard की आधुनिक क्रिप्टोग्राफी और कर्नेल-स्तर कार्यान्वयन OpenVPN की तुलना में तेज़ और अधिक कुशल VPN टनल प्रदान करता है।
ग्राहक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट
WireGuard को सपोर्ट करने वाले किसी भी डिवाइस के लिए क्लाइंट कॉन्फ़िग फ़ाइलें डाउनलोड करें, जिसमें डेस्कटॉप, मोबाइल और राउटर क्लाइंट्स शामिल हैं।
आपको WireGuard Easy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।