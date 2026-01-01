WireGuard Easy एक सेल्फ-होस्टेड वेब इंटरफेस है जो किसी भी स्किल लेवल के लिए WireGuard VPN सर्वर को डिप्लॉय और मैनेज करना आसान बनाता है। यह WireGuard CLI को छुए बिना क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन बनाने, मोबाइल सेटअप के लिए QR कोड्स जनरेट करने और रियल-टाइम ट्रैफ़िक आंकड़ों की निगरानी करने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है।

VPS पर WireGuard Easy को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने पूर्ण नियंत्रण में एक प्राइवेट VPN सर्वर मिलता है। WireGuard की आधुनिक क्रिप्टोग्राफी और लाइटवेट कर्नेल मॉड्यूल OpenVPN या IPSec की तुलना में काफी तेज़ और अधिक कुशल टनल प्रदान करते हैं, और वेब UI सर्वर को रीस्टार्ट किए बिना क्लाइंट्स को तुरंत जोड़ने, डिसेबल करने या हटाने की सुविधा देता है।