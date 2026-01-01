NetBox नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक प्रमुख ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। मूल रूप से DigitalOcean द्वारा विकसित, यह IP एड्रेस मैनेजमेंट (IPAM), डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (DCIM), सर्किट्स, कनेक्शन और वर्चुअलाइज़ेशन रिसोर्सेज के लिए सत्य का एक व्यापक स्रोत प्रदान करता है। नेटवर्क इंजीनियर अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हर डिवाइस, केबल, IP एड्रेस और VLAN को ट्रैक करने के लिए NetBox का उपयोग करते हैं।

अपने VPS पर NetBox को सेल्फ-होस्ट करना सभी नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन को निजी रखता है और आपकी ऑपरेशंस टीम के लिए सुलभ बनाता है। इस डिप्लॉयमेंट में डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL, कैशिंग और बैकग्राउंड टास्क के लिए Redis, और विश्वसनीय टास्क निष्पादन के लिए एक डेडिकेटेड वर्कर प्रोसेस शामिल हैं। डिप्लॉयमेंट के दौरान कॉन्फ़िगर किए गए क्रेडेंशियल्स के साथ पहली बार लॉन्च होने पर एक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से बनाया जाता है।