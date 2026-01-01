आईपी एड्रेस, रैक और सर्किट के लिए ओपन-सोर्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म।
NetBox के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NetBox के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NetBox नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक प्रमुख ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। मूल रूप से DigitalOcean द्वारा विकसित, यह IP एड्रेस मैनेजमेंट (IPAM), डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (DCIM), सर्किट्स, कनेक्शन और वर्चुअलाइज़ेशन रिसोर्सेज के लिए सत्य का एक व्यापक स्रोत प्रदान करता है। नेटवर्क इंजीनियर अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हर डिवाइस, केबल, IP एड्रेस और VLAN को ट्रैक करने के लिए NetBox का उपयोग करते हैं।
अपने VPS पर NetBox को सेल्फ-होस्ट करना सभी नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन को निजी रखता है और आपकी ऑपरेशंस टीम के लिए सुलभ बनाता है। इस डिप्लॉयमेंट में डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL, कैशिंग और बैकग्राउंड टास्क के लिए Redis, और विश्वसनीय टास्क निष्पादन के लिए एक डेडिकेटेड वर्कर प्रोसेस शामिल हैं। डिप्लॉयमेंट के दौरान कॉन्फ़िगर किए गए क्रेडेंशियल्स के साथ पहली बार लॉन्च होने पर एक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से बनाया जाता है।
NetBox की मुख्य विशेषताएं
आईपी पता प्रबंधन
आईपी प्रीफिक्स, एड्रेस, रेंज और वीएलएएन को पदानुक्रमित संगठन और उपयोग ट्रैकिंग के साथ ट्रैक करें।
डिवाइस सूची
नेटवर्क डिवाइसों, डिवाइस के प्रकारों, निर्माताओं और प्लेटफॉर्म को रैक एलिवेशन डायग्राम और केबल ट्रेस के साथ मॉडल करें।
सर्किट ट्रैकिंग
WAN सर्किट, प्रदाताओं और कनेक्शनों को A/Z टर्मिनेशन मैपिंग और अनुबंध विवरण के साथ दस्तावेज़ करें।
REST और GraphQL APIs
फुल REST और GraphQL API ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेशन, और प्रोग्रामेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को सक्षम करते हैं।
कस्टम फ़ील्ड
अपनी संगठन की विशिष्ट दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप को कस्टम फ़ील्ड, टैग और सत्यापन नियमों के साथ विस्तारित करें।
बदलाव लॉगिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स में हर बदलाव का पूर्ण ऑडिट ट्रेल, उपयोगकर्ता के नाम और टाइमस्टैम्प के साथ।
आपको NetBox को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।