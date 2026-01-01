TinyAuth पर 69% तक की छूट

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हल्का Traefik फॉरवर्ड-ऑथ मिडलवेयर जो एक सिंगल लेबल के साथ किसी भी सेल्फ-होस्टेड ऐप में लॉगिन स्क्रीन जोड़ता है।

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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4 vCPU कोर
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200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप TinyAuth के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

TinyAuth एक हल्का सेल्फ-होस्टेड प्रमाणीकरण मिडलवेयर है जो Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे चलने वाले किसी भी एप्लिकेशन में एक लॉगिन स्क्रीन जोड़ता है। पूर्ण पहचान प्रदाताओं के विपरीत, TinyAuth एक सिंगल Go बाइनरी है जो SQLite द्वारा समर्थित है, जिसे न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ कुछ ही सेकंड में डिप्लॉय किया जा सकता है। किसी भी ऐप की Docker Compose फ़ाइल में एक मिडलवेयर लेबल ही यूज़रनेम और पासवर्ड या OAuth लॉगिन के पीछे एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।

अपने VPS पर TinyAuth को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप जो भी ऐप डिप्लॉय करते हैं — डैशबोर्ड, डेवलपर टूल्स, मॉनिटरिंग सर्विसेज़ — वे सभी उन सर्विसेज़ को सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना एक सिंगल प्रमाणीकरण लेयर साझा करते हैं। Google, GitHub और किसी भी OIDC प्रदाता के साथ OAuth इंटीग्रेशन टीम के सदस्यों को मौजूदा क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करने देता है, और बिल्ट-इन TOTP सपोर्ट किसी अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता के बिना टू-फैक्टर प्रमाणीकरण की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

TinyAuth की मुख्य विशेषताएं

Traefik फॉरवर्ड ऑथ

किसी भी Traefik-राउट किए गए ऐप में एक सिंगल मिडलवेयर लेबल जोड़कर लॉगिन वॉल जोड़ें — सुरक्षित एप्लिकेशन में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

OAuth प्रदाता समर्थन

Google, GitHub, या किसी भी OIDC-अनुरूप प्रदाता के माध्यम से साइन-इन की अनुमति दें ताकि टीम के सदस्य अलग-अलग पासवर्ड प्रबंधित करने के बजाय मौजूदा क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकें।

TOTP टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

किसी भी खाते पर समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड लागू करें, जिससे एक समर्पित 2FA सेवा को तैनात किए बिना सेल्फ-होस्टेड ऐप्स तक पहुँच मजबूत हो सके।

सबडोमेन कुकी साझाकरण

एक सिंगल टाइनीऑथ लॉगिन एक ही डोमेन के सबडोमेन पर होस्ट किए गए सभी ऐप्स को कवर करता है, ताकि उपयोगकर्ता एक बार प्रमाणीकृत होकर पूरे स्टैक में स्वतंत्र रूप से घूम सकें।

शून्य बाहरी डिपेंडेंसीज़

SQLite स्टोरेज के साथ सिंगल बाइनरी के रूप में चलता है — किसी Redis, PostgreSQL, या LDAP की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसी भी VPS प्लान पर रिसोर्स फुटप्रिंट न्यूनतम रहता है।

आपको TinyAuth को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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