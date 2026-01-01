1-क्लिक इंस्टॉलेशन में TinyAuth डिप्लॉय करें।
हल्का Traefik फॉरवर्ड-ऑथ मिडलवेयर जो एक सिंगल लेबल के साथ किसी भी सेल्फ-होस्टेड ऐप में लॉगिन स्क्रीन जोड़ता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TinyAuth के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TinyAuth एक हल्का सेल्फ-होस्टेड प्रमाणीकरण मिडलवेयर है जो Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे चलने वाले किसी भी एप्लिकेशन में एक लॉगिन स्क्रीन जोड़ता है। पूर्ण पहचान प्रदाताओं के विपरीत, TinyAuth एक सिंगल Go बाइनरी है जो SQLite द्वारा समर्थित है, जिसे न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ कुछ ही सेकंड में डिप्लॉय किया जा सकता है। किसी भी ऐप की Docker Compose फ़ाइल में एक मिडलवेयर लेबल ही यूज़रनेम और पासवर्ड या OAuth लॉगिन के पीछे एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।
अपने VPS पर TinyAuth को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप जो भी ऐप डिप्लॉय करते हैं — डैशबोर्ड, डेवलपर टूल्स, मॉनिटरिंग सर्विसेज़ — वे सभी उन सर्विसेज़ को सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना एक सिंगल प्रमाणीकरण लेयर साझा करते हैं। Google, GitHub और किसी भी OIDC प्रदाता के साथ OAuth इंटीग्रेशन टीम के सदस्यों को मौजूदा क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करने देता है, और बिल्ट-इन TOTP सपोर्ट किसी अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता के बिना टू-फैक्टर प्रमाणीकरण की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।
TinyAuth की मुख्य विशेषताएं
Traefik फॉरवर्ड ऑथ
किसी भी Traefik-राउट किए गए ऐप में एक सिंगल मिडलवेयर लेबल जोड़कर लॉगिन वॉल जोड़ें — सुरक्षित एप्लिकेशन में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
OAuth प्रदाता समर्थन
Google, GitHub, या किसी भी OIDC-अनुरूप प्रदाता के माध्यम से साइन-इन की अनुमति दें ताकि टीम के सदस्य अलग-अलग पासवर्ड प्रबंधित करने के बजाय मौजूदा क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकें।
TOTP टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
किसी भी खाते पर समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड लागू करें, जिससे एक समर्पित 2FA सेवा को तैनात किए बिना सेल्फ-होस्टेड ऐप्स तक पहुँच मजबूत हो सके।
सबडोमेन कुकी साझाकरण
एक सिंगल टाइनीऑथ लॉगिन एक ही डोमेन के सबडोमेन पर होस्ट किए गए सभी ऐप्स को कवर करता है, ताकि उपयोगकर्ता एक बार प्रमाणीकृत होकर पूरे स्टैक में स्वतंत्र रूप से घूम सकें।
शून्य बाहरी डिपेंडेंसीज़
SQLite स्टोरेज के साथ सिंगल बाइनरी के रूप में चलता है — किसी Redis, PostgreSQL, या LDAP की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसी भी VPS प्लान पर रिसोर्स फुटप्रिंट न्यूनतम रहता है।
आपको TinyAuth को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।