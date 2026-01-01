TinyAuth एक हल्का सेल्फ-होस्टेड प्रमाणीकरण मिडलवेयर है जो Traefik रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे चलने वाले किसी भी एप्लिकेशन में एक लॉगिन स्क्रीन जोड़ता है। पूर्ण पहचान प्रदाताओं के विपरीत, TinyAuth एक सिंगल Go बाइनरी है जो SQLite द्वारा समर्थित है, जिसे न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ कुछ ही सेकंड में डिप्लॉय किया जा सकता है। किसी भी ऐप की Docker Compose फ़ाइल में एक मिडलवेयर लेबल ही यूज़रनेम और पासवर्ड या OAuth लॉगिन के पीछे एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।

अपने VPS पर TinyAuth को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप जो भी ऐप डिप्लॉय करते हैं — डैशबोर्ड, डेवलपर टूल्स, मॉनिटरिंग सर्विसेज़ — वे सभी उन सर्विसेज़ को सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना एक सिंगल प्रमाणीकरण लेयर साझा करते हैं। Google, GitHub और किसी भी OIDC प्रदाता के साथ OAuth इंटीग्रेशन टीम के सदस्यों को मौजूदा क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करने देता है, और बिल्ट-इन TOTP सपोर्ट किसी अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता के बिना टू-फैक्टर प्रमाणीकरण की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।